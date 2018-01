: #BreakingNews Usa, Camera approva fondi al governo - CybFeed : #BreakingNews Usa, Camera approva fondi al governo - GiulioChimienti : RT @limesonline: La Camera ha approvato l'invio di 470 soldati in Niger, paese dove competono gli interessi di Francia, Germania, Usa, Cina… - ItaliaPodcast : Ultine News Usa: ok della Camera a breve proroga del bilancio contro lo «shutdown» - Con 230 sì contro 197 no, la C… - RealTimeNews__ : RT @Corriere: Usa: ok della Camera a proroga del bilancio contro lo «shutdown» - TutteLeNotizie : Usa: ok della Camera a breve proroga del bilancio contro lo «shutdown» -

Ladei Rappresentanti hato la misura per evitare lo shutdown, ovvero il blocco delle attività governative per mancanza dicon 230voti a favore e 197 contrari. Il provvedimento passa ora al vaglio del Senato dove i repubblicani hanno una maggioranza di 51 seggi su 100, e il suo destino è incerto. I democratici non intendonore la legge a meno che non vengano contemplate le misure per tutelare i dreamers, ovvero gli immigrati portati in Usa da bambini da genitori clandestini.(Di venerdì 19 gennaio 2018)