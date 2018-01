Uomini e Donne trono classico | esterna romantica a Venezia per Nicolò e Marta

Uomini e Donne Gemma esce con il gigolò Aaron : Grandi novità al Trono Over di “Uomini e Donne” perchè arriva un giovane gigolò si chiama Aaron ed è il regalo di Tina Cipollari fa a Gemma Galgani che non rifiuta il regalo, mentre il sito del ragazzo va in tilt durante la puntata. La puntata del “Trono Over” si apre con Tina che imita Gemma e allestisce un camerino con prosciutti, salami, formaggi e gabbiani volanti, mentre Gianni Sperti impersona Giorgio Manetti e il suo fare sorpreso. ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia! Arianna Fontana e Martina Valcepina le punte - 5 donne e 2 Uomini : Kenan Gouadec, CT della Nazionale Italiana di Short track, ha diramato le convocazioni per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, in programma dal 9 al 25 febbraio. Sono sette i posti a disposizione: cinque al femminile e due al maschile. Questi gli azzurri che vedremo sul ghiaccio sudcoreano. Arianna Fontana Martina Valcepina Cecilia Maffei Lucia Peretti Cynthia Mascitto Tommaso Dotti Yuri Confortola Nessuna grande sorpresa ...

Gemma Galgani/ Oggi - 19 gennaio - è il suo compleanno : tanti complimenti alla dama di Uomini e Donne : Oggi, 19 gennaio, Gemma Galgani compie gli anni. La dama torinese sarà protagonista della puntata odierna del trono over di Uomini e Donne. (Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 16:00:00 GMT)

Jeremias Rodriguez a Uomini e Donne? : Jeremias Rodriguez a Uomini e Donne? Mai dire mai. Mentre, in passato, il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez smentiva categoricamente, ora pare non sentirsela di precludersi completamente questa strada. Oltretutto nonostante si siano riavvicinati dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip 2, pare proprio che Jeremias Rodriguez sia in crisi con la sua fidanzata, la bellissima Sara Battisti. Jeremias Rodriguez a Uomini e Donne: ...

Domenico Vs Anna Maria/ Lite a Uomini e Donne - il cavaliere del trono over sbotta : "È una caldaia vecchia" : Uomini e Donne, chi è Domenico, il nuovo cavaliere del trono over? Lite in studio con Anna Maria: "Sei una caldaia vecchia" e via di spogliarello!(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 15:30:00 GMT)

Cameron Dallas e Giorgia di Uomini e Donne stanno insieme? Tutta la verità sul bacio a Milano : Cameron Dallas: la nuova fidanzata è Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Giorgia Caldarulo di Uomini e Donne è diventata la nuova fidanzata di Cameron Dallas? Dopo essere stata eliminata dal tronista Paolo Crivellin, l’ex corteggiatrice è stata avvistata a Milano mentre baciava il famoso youtuber americano. Realtà o finzione? bacio vero o […] L'articolo Cameron Dallas e Giorgia di Uomini e Donne stanno insieme? ...

GEMMA GALGANI/ Uomini e Donne : oggi - 19 gennaio - è il compleanno della dama del trono over : oggi, 19 gennaio, GEMMA GALGANI compie gli anni. La dama torinese sarà protagonista della puntata odierna del trono over di Uomini e Donne. (Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 13:00:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over - Gemma contro Anna : sfida d'eleganza in studio! (19 gennaio) : Uomini e Donne, Oggi 19 gennaio in onda il Trono Over. Gradito ritorno in studio: riparte la sfida sulle sfilate e tra Tina Cipollari e Gemma Galgani si riapre lo scontro!(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:30:00 GMT)

Uomini e donne / Mariano Catanzaro pronto per il suo debutto (Trono Classico) : Uomini e donne, anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi presto eliminato? Sara Affi Fella "rifiuta" l'esterna con lui ma questo gesto potrebbe costargli caro...(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:21:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne : Gemma e Giorgio - il grande no Video : Le nuove Anticipazioni di #Uomini e Donne sono sulla puntata del trono over registrata mercoledì 17 gennaio: poteva forse mancare un nuovo capitolo della storia di Gemma Galgani e Giorgio Manetti [Video]? Certo che no... e infatti ci sono ulteriori sviluppi e colpi di scena! Ma non preoccupatevi, i personaggi del trono over sono numerosi e si può dire per la gioia di molti che effettivamente Maria De Filippi sta iniziando a dare un po' di spazio ...

Jeremias Rodriguez nuovo tronista di Uomini e Donne? "Ho sempre detto no - però adesso..." : Il nuovo tronista di Uomini e Donne sarà Jeremias Rodriguez? Dopo il Grande Fratello VIP, il fratello di Cecilia e Belen potrebbe approdare nel fantastico mondo di Maria De Filippi. Potrebbe? Vorrebbe. Sarebbe soltanto l'ennesimo personaggio noto a sedere sul trono Classico, quindi non ci sarebbe di che stupirsi se Jeremias diventasse tronista, peccato che già solo il pensiero di vederlo a Uomini e Donne ha scatenato commenti a non finire sui ...

Jeremias Rodriguez a Uomini e donne? L’indiscrezione : Dalla casa del Grande Fratello Vip al trono di Uomini e donne. Potrebbe essere questo il prossimo step nella carriera televisiva di Jeremias Rodriguez. L’ex gieffino infatti, ospite di Casa Signorini, il format condotto da Alfonso Signorini e trasmesso sulla web tv di 361 Magazine, ha lasciato intendere di aver ricevuto anche in passato la proposta di sedere sullo scranno più ambito della tv: “Io sul trono? Ho sempre detto di no. ...

Uomini e Donne oggi : una sfilata ricca di polemiche e discussioni : oggi Uomini e Donne: la sfilata delle Donne, vince Ida Dopo la diretta Facebook, in cui Gianni sottolinea come in questi mesi si siano dati tanti posti di lavoro grazie alla trasmissione, si fa entrare in studio la passerella. Al Trono Over di Uomini e Donne è infatti arrivato il momento di far tornare a […] L'articolo Uomini e Donne oggi: una sfilata ricca di polemiche e discussioni proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne news : Gemma vuole ancora Giorgio? Il messaggio insospettisce i fan : news di Uomini e Donne: Gemma Galgani pronta a riconquistare Giorgio Manetti? Nel giorno del suo compleanno la dedica sembra parlare di lui I rapporti tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani sembrano tuttora destinati a trascinarsi nel tempo ancora per un po’. Nelle ultime registrazioni, infatti, abbiamo visto quest’ultima sempre più decisa a riconquistare il […] L'articolo Uomini e Donne news: Gemma vuole ancora Giorgio? Il ...