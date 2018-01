Uomini e Donne gossip | Lucas Peracchi divorzia dalla moglie

Uomini e Donne trono classico : esterna romantica a Venezia per Nicolò e Marta : Ritorniamo a parlare di gossip e televisione, occupandoci di uno dei troni più seguiti dell'ultima stagione di Uomini e Donne. Stiamo parlando del trono di Nicolò Brigante, che da qualche settimana ha cominciato a catalizzare su di sé l'attenzione di tutto il pubblico dello show. In queste ore, infatti, girano in rete alcune anticipazioni che interessano proprio il siciliano e le sue corteggiatrici. Ma vediamo insieme cosa è successo. Un altro ...

Anna Tedesco/ Uomini e donne - torna in studio dopo l'addio e il pubblico tuona : "È pazzesco!" : Anna Tedesco torna a Uomini e donne dimenticando Giorgio che, però, si dice deluso dal suo comportamento. Le discussioni con Gemma e Gianni Sperti non mancheranno, ecco cosa vedremo(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 19:53:00 GMT)

Uomini e Donne Puntata di Oggi 19 gennaio 2018 : Gemma meritava di vincere? : In questo video Uomini e Donne over vedrete le dame sfilare con abiti colorati ed eleganti. Anna Maria arriva ultima, mentre Gemma si classifica terza. A chi spetta il gradino più alto del podio? Uomini e Donne, la diretta social si divide tra persone che cercano figure da inserire nelle proprie attività e gente che sperano di trovare conoscenti del passato! La terza parte del programma Uomini e Donne Over parte dalla diretta social. Una ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 18/01 : La nuova puntata del Trono Over inizia con Marina, protagonista del parterre femminile, che si confronta con Gemma. Gemma si difende dicendo che fino a che le cose che fa la faranno star bene, continuerà a farlo. Maria chiede a Sossio di sedersi al centro dello studio insieme a Riccardo, tutti e due davanti a Ida. La storia tra Ida e Sossio è sempre stata in stallo e lui pensa che il rapporto di lei con “l’avversario” sia ad ...

A 'Uomini e Donne' la confessione erotica di Giorgio gela Gemma : A 'Uomini e Donne' Trono Over Ida dà il benservito a Sossio, Gemma prova a 'giustificare' Giorgio e Maria Gabriella rivela che il talamo è rimasto inviolato. Telecamere accese ed è subito Gemma ...

Uomini e Donne - nuove pesanti accuse per Giorgio Manetti : ecco cos'è accaduto Video : Gemma Galgani [Video] ha un chiodo fisso: riconquistare Giorgio, anche se l'uomo non ha nessuna intenzione di tornare con lei. Dopo la prima sorpresa realizzata la scorsa settimana, la dama torinese si è presentata nuovamente nel camerino del gabbiano e lo ha addobbato con diversi oggetti e souvenir comprati durante il suo viaggio in Egitto, dove ha passato le vacanze natalizie. Anche in quest'occasione, il cavaliere fiorentino ha apprezzato il ...

Uomini e Donne news - Rama Lila incinta : chi è il padre? La ragazza zittisce tutti : news Uomini e Donne, Rama Lila Giustini è incinta: chi è il padre del bambino? Rama Lila Giustini è stata una corteggiatrice di Uomini e Donne molto amata dal pubblico. Dal programma di Maria De Filippi era uscita insieme a Jonas Berami, attore de Il Segreto. Il suo percorso a Canale 5 è stato molto particolare e […] L'articolo Uomini e Donne news, Rama Lila incinta: chi è il padre? La ragazza zittisce tutti proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne Over : Gemma non è gelosa di Giorgio? : Siamo proprio sicuri che Gemma non sia gelosa di Giorgio? Cosa sta accadendo a Uomini e Donne Over? Nella puntata andata in onda oggi pomeriggio, giovedì 18 gennaio 2018, la popolare dama torinese ha dapprima guardato male la nuova corteggiatrice del bel gabbiano, ma, poi, si è detta ben poco preoccupata. La rivale non ha alcuna possibilità di proseguire la sua storia con il corteggiatore fiorentino? Pare proprio di no ed il chiacchiericcio in ...

LIVE Uomini e Donne Paolo Crivellin scelta : finalmente ha deciso Video : Nell'ultima registrazione del trono classico di #Uomini e Donne sul trono c'era un'assenza 'pesante': infatti mancava il tronista Paolo Crivellin, impegnato in esterna con le due corteggiatrici rimaste a 'giocarsi' il cuore del tronista torinese. Oggi 18 gennaio 2018 finalmente ci sara' la tanto sospirata scelta di Paolo Crivellin: Angela o Marianna? Chi tra le due ragazze è riuscita in extremis a conquistare Paolo? Tra poco lo scopriremo ...

Uomini e donne - Lucas Peracchi e Silvia Corrias : matrimonio finito : Lucas Peracchi, il tronista tatuato di Uomini e donne, è tornato single. Lo ha confermato a Casa Signorini, il format di Alfonso Signorini in onda sul portale 361 magazine (QUI il video). E’ quindi arrivato al capolinea il suo matrimonio con Silvia Corrias, sposata in gran segreto sul finire del 2016. “Incomprensioni, caratteri un po’ così […] Siam durati un anno giusto” ha spiegato il ragazzo ospite del salotto del ...

Uomini e Donne - chi è Aaron? Le foto bollenti e i servizi offerti dal gigolò ingaggiato da Tina Cipollari per Gemma Galgani : A Uomini e Donne Tina Cipollari regala un gigolò a Gemma Galgani che manda in visibilio e scatena la fantasia delle fan del programma sul web. Il regalo trash di Tina fa scalpore e il sito di Aaron va ...