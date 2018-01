Una Vita | anticipazioni spagnole | il matrimonio di VICTOR e MARIA LUISA

Una Vita / Cayetana tenta il suicido : Teresa arriva in tempo? (Anticipazioni 19 gennaio) : Anticipazioni Una VITA, puntata 19 gennnai: Teresa torna a casa dopo la cena con Fernando e trova Cayetana nel balcone, decisa a togliersi la VITA. La fermerà?(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 10:27:00 GMT)

Una Vita - anticipazioni trame italiane dal 22 al 26 gennaio 2018 : Ecco per voi le anticipazioni della soap Acacias 38, riguardanti le puntate da lunedì 22 gennaio a venerdì 26 gennaio 2018. Quante sorprese ci attendono nel quartiere dei ricchi. Celia farà una brutale scoperta, mentre Cayetana sta meditando di farla finita. Questo è solo un assaggio di ciò che verrete a sapere continuando la lettura. Una Vita, anticipazioni Durante le puntate della prossima settimana, precisamente da lunedì 22 a venerdì 26 ...

Anticipazioni Una Vita : TERESA e FERNANDO - primo bacio in arrivo! : Gli intrighi di Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) e della new entry Sara Rubio Ortiz (Mara Lopez) caratterizzeranno le prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita: pur dovendo essere riconoscente a Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo) per aver impedito ad alcuni criminali di costringerla a prostituirsi, la stessa Sara stringerà un accordo con la dark lady per separare il poliziotto da TERESA Sierra (Alejandra Meco); tutto ciò ...

Una Vita/ Celia sorprende Felipe e Huertas a letto insieme (Anticipazioni 18 gennaio) : Una Vita, anticipazioni puntata 18 gennaio: Arturo Valverde si presenta a Calle Acacias alla ricerca di un appartamento, Celia sorprende Felipe insieme a Huertas.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 11:56:00 GMT)

Anticipazione Una Vita : il matrimonio di Teresa e Fernando - Mauro morto : Una Vita anticipazioni: Teresa si sposa con Fernando dopo la morte (finta) di Mauro Ad Una Vita non si può mai stare tranquilli. Dopo la sconvolgente morte di Guadalupe, un altro protagonista sembra morire. In realtà, però, la morte di Mauro non è assolutamente vera. In ogni caso, prima di scoprire che è ancora vivo, […] L'articolo Anticipazione Una Vita: il matrimonio di Teresa e Fernando, Mauro morto proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Una Vita : TRINI scopre la storia tra CELIA e CRUZ!!! : A Una Vita, la quotidianità della remissiva CELIA (Ines Aldea) sta per essere stravolta dall’affascinante Cruz Bengoa (Dani Luque): dopo aver fatto in modo di sorprendere il marito Felipe (Marc Parejo) a letto con la domestica Huertas Lopez (Sandra Blazquez), la signora Alvarez Hermoso vorrà difendere ad ogni costo il suo matrimonio e, proprio per questa ragione, offrirà tantissimo denaro alla dipendente di TRINI (Anita Del Rey) per ...

Anticipazioni Una Vita : chi sono ELVIRA - SIMON e ARTURO? News sui nuovi personaggi : Nella puntata di Una Vita andata in onda il 17 gennaio su Canale 5, i telespettatori italiani della telenovela hanno assistito a tre nuovi ingressi: nel corso del funerale della povera Guadalupe Serra (Arantxa Aranguren), la narrazione della storia si è infatti improvvisamente spostata su un palazzo lussuoso dove la giovane ELVIRA Valverde (Laura Rozalen), disperata per le continue angherie del padre e Colonnello dell’esercito Arturo ...

Una VITA/ Arturo Valverde e la sua bella figlia Elvira arrivano ad Acacias 38 (Anticipazioni 18 gennaio) : Anticipazioni Una VITA, puntata 18 gennaio: Arturo Valverde si presenta a Calle Acacias alla ricerca di un appartamento nel quale trasferirsi insieme alla figlia Elvira.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 07:49:00 GMT)

Una Vita : i nuovi personaggi irrompono in scena : Una Vita - Laura Rozalén e Jordi Coll Il pubblico di Canale 5 oggi ha vissuto un attimo di straniamento: nel corso della puntata odierna di Una Vita improvvisamente i consueti volti ed ambientazioni hanno lasciato spazio a scene all’apparenza del tutto scollegate dalla soap spagnola, che hanno fatto pensare ad un errore di trasmissione. Invece, quelle scene un senso ce l’avevano: servivano a presentare i nuovi personaggi che stanno ...

Una Vita - anticipazioni puntata di giovedì 18 e venerdì 19 gennaio 2018 : anticipazioni puntata 406 di Una VITA di giovedì 18 e venerdì 19 gennaio 2018: Pablo Blasco torna in prigione. Mauro domanda a Teresa di ritirare quello che ha detto nell’intervista, ma lei non vuole: i due rasentano il litigio e interviene Fernando. Celia ritrova nella giacca di Felipe la chiave della casa dove si vedono il marito e Huertas, e segue la quest’ultima per coglierli in flagrante. Il colonnello Arturo Valverde arriva ad ...

