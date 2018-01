Un test del sangue per la diagnosi precoce di otto tumori

CancerSeek - un nuovo test del sangue per trovare i tumori : Su Science un test per l''identificazione di diverse forme tumorali, a partire dall'analisi su un campione di sangue. Ma i limiti del test sono ancora tanti

Snowboard - Coppa del Mondo 2018 : due PGS a Rogla - test importante verso PyeongChang : Prosegue senza soste la Coppa del Mondo di Snowboard alpino che continua ad alternarsi, di settimana in settimana, tra PSL e PGS. Questo week-end toccherà alla disciplina olimpica, quella del gigante: un test importante a poco meno di un mese dai Giochi di PyeongChang. Sarà fondamentale trovare l’assetto e la condizione giusta in quel di Rogla (Slovenia) dove ci sono in programma tra sabato e domenica due prove. Tre gare e tre vincitori ...

Sci alpino - Sofia Goggia in testa alla classifica di Coppa del Mondo di discesa! : Sofia Goggia è la nuova leader della classifica di Coppa del Mondo di discesa. L’azzurra ha vinto la seconda gara in questa specialità dopo quella di domenica scorsa a Bad Kleinkirchheim. La bergamasca ha trionfato sull’Olimpia delle Tofane di Cortina: un successo strepitoso, davanti a Lindsey Vonn e Mikaela Shiffrin. Una vittoria che ha così consentito a Goggia di balzare in testa alla classifica di specialità, sfruttando la debacle ...

Tumori : verso un test universale del sangue - già in grado di scovare 8 forme : Scienziati statunitensi stanno mettendo a punto un test universale in grado di rilevare tutti i tipi di tumore attraverso un semplice esame del sangue: un gruppo di ricercatori della Johns Hopkins University di Baltimora sta testando un metodo in grado di scoprire la presenza, al momento, di otto forme della malattia, che potrebbe essere eseguito in futuro una volta l’anno, sotto forma di screening di massa. L’innovativo esame ...

Oronero Live di Giorgia - il nuovo album ricco di contenuti speciali : audio e testo dell’inedito Chiamami Tu : Oronero Live di Giorgia è il nuovo attesissimo album della cantautrice romana, di ritorno sulla scena discografica italiana con la riedizione dell'album Oronero pubblicato ad ottobre 2016. Pubblicato oggi 19 gennaio, il nuovo album di Giorgia è un repack del precedente disco, facente parte di un unico progetto rilanciato lo scorso dicembre con il singolo Come Neve in duetto con Marco Mengoni. Nel nuovo album Oronero Live di Giorgia, sono ...

Pronto un nuovo test del sangue per la diagnosi precoce dei tumori : Dal sangue è possibile diagnosticare precocemente le otto più comuni forme di tumore , sulla base di una nuovo test che combina l'analisi del Dna e delle proteine tumorali e ha un'affidabilità che ...

Tumori : progressi eccellenti della biopsia liquida - il test del sangue che individua 8 tipi di cancro fin dalle prime fasi : Gli scienziati stanno riportando dei progressi su un test del sangue per individuare molti tipi di cancro alla fase iniziale, inclusi alcuni dei più letali per i quali ancora non esistono strumenti di screening. Molti gruppi stanno lavorando sui test di biopsia liquida, che ricercano il DNA e altre cose che i Tumori riversano nel sangue, per cercare di scovare il cancro prima che si diffonda, quando le possibilità di cura sono migliori. Gli ...

Audio e testo di Bengala - nuovo singolo di Lorenzo Fragola in attesa dell’album : Il nuovo singolo di Lorenzo Fragola segna il ritorno dell'artista dopo il successo di Zero Gravity. Annunciato il 31 dicembre, il brano è finalmente in rotazione radiofonica a partire dal 19 gennaio. Bengala è anche la title track del prossimo disco che Lorenzo Fragola rilascerà in primavera, così come svelato a pochi giorni dalla pubblicazione del suo nuovo lavoro. Un nuovo suono per il ritorno del giovane cantautore siciliano che ha ...

La testimonianza della 23enne stuprata a Milano : "Dicevo 'basta - basta' - ma non so a chi. Marco era infastidito che mi sentissi con un altro" : "Dicevo 'basta, basta', ma non sapevo a chi". Drogata con benzodiazepine e poi stuprata da tre uomini. Sono passati nove mesi da quella terribile notte del 13 aprile 2017 ma la 23enne vittima del branco ha ricordato e ricostruito. "Da quella notte di aprile, ho dovuto nascere di nuovo. Ricominciare a vivere. Serve tempo e sinceramente non so quanto".Al Corriere della Sera consegna la sua drammatica testimonianzaGiunti in quella casa, ricordo ...

Diretta/ Discesa libera Cortina : streaming video e tv. Goggia in testa - Brignone out (Coppa del Mondo sci) : Diretta Discesa femminile Cortina streaming video e tv, orario e risultato live. La Coppa del Mondo di sci arriva in Italia dopo la grande tripletta, Goggia attesissima (19 gennaio)(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 10:30:00 GMT)

Trentola Ducenta - protesta contro il parroco per l'Altare dell'Addolorata - : Trentola Ducenta " "La parola del Vangelo è sempre di Amore e di Pace per tutti, anche quando si viene ingiustamente umiliati". È lo sfogo del parroco don Michele Mottola , della parrocchia di San ...