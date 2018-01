Un porto d' armi per gli animali feroci La proposta del candidato M5S in Lombardia

porto di Ravenna : i vertici della Cassa di Risparmio incontrano i vertici di Sapir e TCR : TCR - come hanno spiegato i vertici della società - è impegnato in questi mesi in una forte politica di commercializzazione in Italia e all'estero, propedeutica alle potenzialità che potrà esprimere ...

«Non sembro abbastanza disabile : l’aeroporto si è rifiutato di darmi assistenza» : @Facebook «Evidentemente non sembro abbastanza disabile». Nathalie Allport-Grantham è una ragazza di 23 anni che ha bisogno di assistenza speciale, perché ha la sindrome di Ehlers-Danlos, che limita i movimenti e causa dolore cronico, la sindrome di Marfan e la sindrome da tachicardia ortostatica posturale, che aumenta la frequenza cardiaca e può causare svenimenti e capogiri. Per questo, per imbarcarsi su un volo Ryanair per Nizza, il 31 ...

"L'aeroporto ha rifiutato di darmi assistenza perché non sembro abbastanza malata". La denuncia di una donna disabile : La 23enne Nathalie Allport-Grantham doveva volare con Ryanair verso Nizza, ma un membro dello staff dell'aeroporto Stansted di Londra ha rifiutato di offrirle l'assistenza di cui aveva bisogno e per la quale aveva fatto regolarmente richiesta, perché non sembrava "abbastanza disabile". La ragazza è affetta da sindrome di Ehlers-Danlos, un disturbo che causa dolore cronico, da sindrome di Marfan e da sindrome da tachicardia ...

Consiglio Abruzzo investe i suoi risparmi per trasporto studenti : L'Aquila, 20 nov. (askanews) Piccole imprese, trasporto studenti e attività culturali: sono questi i settori d'intervento nei quali l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dell'Abruzzo ...

Vanno a caccia in due ma solo uno ha porto d'armi - arrestati nel reggino : Reggio Calabria - Una battuta di caccia fatta in due, ma solo uno aveva il porto d'armi visto che l'altro non poteva possederlo perché pregiudicato. I carabinieri hanno arrestato i due protagonisti ...