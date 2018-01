Un anno di Trump | dalla A alla ZETA

Trump e la pornostar pagata - "con Stephanie Clifford relazione di un anno : lui era già sposato con Melania" : L'ex pornostar pagata nel 2016, un mese prima delle elezioni, 130mila dollari per mantenere il silenzio su un presunto rapporto sessuale con Donald Trump ebbe in realtà una relazione...

Al Forum di Davos tutti gli occhi saranno puntati su Trump : ...allo scorso Congresso del Partito Comunista Cinese e la decisione di inviarlo a Davos viene vista come un segnale che Liu potrebbe essere nominato vice primo ministro con delega all'economia a marzo ...

Pornostar pagata da Trump - 'ci fu relazione di un anno' : L'ex porno star pagata nel 2016 130mila dollari per mantenere il silenzio su un presunto rapporto sessuale con Donald Trump ebbe in realtà una relazione con lui per quasi un anno. Lo ha detto la ...

Ex pornostar : con Trump una relazione di un anno : Ex pornostar: con Trump una relazione di un anno Stephanie Clifford sarebbe stata pagata nel 2016 per non rivelare nulla della relazione Continua a leggere L'articolo Ex pornostar: con Trump una relazione di un anno sembra essere il primo su NewsGo.

Trump e la pornostar pagata - "con Stephanie Clifford relazione di un anno : lui era già sposato con Melania" : L'ex pornostar pagata nel 2016, un mese prima delle elezioni, 130mila dollari per mantenere il silenzio su un presunto rapporto sessuale con Donald Trump ebbe in realtà una relazione...

Usa - parla l’ex pornostar pagata da Trump : “Con lui ebbi una relazione di oltre un anno” : Usa, parla l’ex pornostar pagata da Trump: “Con lui ebbi una relazione di oltre un anno” Stephanie Clifford, ex attrice hard nota anche come Stormy Daniels che, secondo il Wall Street Journal era stata pagata da Trump affinché non raccontasse i loro incontri a sfondo sessuale, rompe il silenzio sulla vicenda e getta benzina sul […] L'articolo Usa, parla l’ex pornostar pagata da Trump: “Con lui ebbi una relazione di oltre un anno” sembra ...

Pornostar pagata Trump - 'insieme 1 anno' : NEW YORK, 17 GEN - L'ex porno star pagata nel 2016 130mila dollari per mantenere il silenzio su un presunto rapporto sessuale con Donald Trump ebbe in realtà una relazione con lui per quasi un anno. ...

Pornostar pagata da Trump - "Con Stephanie Clifford ci fu una relazione di un anno : lui era già sposato con Melania" : L'ex Pornostar pagata nel 2016, un mese prima delle elezioni, 130mila dollari per mantenere il silenzio su un presunto rapporto sessuale con Donald Trump ebbe in realtà una relazione...

"Trump sarà veloce - ambasciata Usa a Gerusalemme entro l'anno" : Benyamin Netanyahu ha definito "una buona cosa" la decisione Usa di tagliare i fondi all'Unrwa (l'agenzia Onu per i profughi palestinesi) e si è detto fiducioso che Trump sposterà l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme "molto più velocemente di quanto si pensi, probabilmente entro un anno".La mossa Usa - ha detto in viaggio in India ai media israeliani - "è la prima volta di una sfida all'Unrwa, dopo 70 anni. ...

Stephen Bannon ha ricevuto un mandato di comparizione in relazione all’indagine sui legami tra collaboratori di Trump e Russia : Stephen Bannon, ex capo stratega del presidente Donald Trump, ha ricevuto un mandato di comparizione in relazione all’indagine sui presunti legami tra i collaboratori di Trump e la Russia. La notizia è stata diffusa dal New York Times, che ha The post Stephen Bannon ha ricevuto un mandato di comparizione in relazione all’indagine sui legami tra collaboratori di Trump e Russia appeared first on Il Post.

Tre domande per un anno di Trump : Finché che Barack Obama, nonostante la straordinaria pertinenza dei suoi discorsi di politica estera, non ha accentuato questa tendenza rifiutandosi, all'ultimo minuto, di colpire l'aviazione di ...

Tre domande per un anno di Trump : Il futuro degli Stati Uniti è indefinito. Nel mondo le diverse potenze sono in cerca di nuovi rapporti di forza, che sembrano escludere Washington. Leggi

Undici detenuti di Guantanamo hanno fatto ricorso contro Trump citando la sua presunta ostilità verso i musulmani : Undici detenuti di Guantanamo hanno presentato un ricorso contro Donald Trump sostenendo di essere tenuti illegalmente nel carcere di massima sicurezza a Cuba. Nessuno di loro è mai stato accusato formalmente, ma Trump ha più volte detto che non dovrebbero The post Undici detenuti di Guantanamo hanno fatto ricorso contro Trump citando la sua presunta ostilità verso i musulmani appeared first on Il Post.

Donald Trump e Kim Jong-Un hanno fatto pace : Segnali di distensione tra Corea del Nord e Stati Unti d’America. “Ho probabilmente un rapporto molto buono con Kim Jong-Un“. E’ l’affermazione a sorpresa del presidente americano Donald Trump in un’intervista al Wall Street Journal. Il tycoon non entra nel…Continua a leggere →