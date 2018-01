: RT @CybFeed: #BreakingNews Ucciso presunto affiliato 'ndrangheta - Breaking24_7 : RT @CybFeed: #BreakingNews Ucciso presunto affiliato 'ndrangheta - CybFeed : #BreakingNews Ucciso presunto affiliato 'ndrangheta - NotizieIN : Ucciso presunto affiliato 'ndrangheta - NotizieIN : 00:02 | 'Ndrangheta,ucciso nella Locride presunto affiliato a cosca Commisso -

Un commerciante di carni di 45 anni, Carmelo Muia', sorvegliato speciale, è statoieri sera a Siderno, in provincia di Reggio Calabria,raggiunto da 7 colpi d'arma da fuoco: uno ala testa, due al torace e 4 alle spalle. L'agguato è scattato sotto la sua abitazione, in via Dromo, intorno alle ore 20, mentre rincasava in sella a una bicicletta elettrica. L'uomo era stato condannato per mafia a 6 anni nel processo Crimine ed a 7 anni in primo grado nel processo La Morsa suggli appalti pubblici.(Di venerdì 19 gennaio 2018)