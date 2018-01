Tuscania Volley sfida il Club Italia al PalaMalè

Volley : A2 Maschile - Girone Blu : Tuscania ko - Bergamo vola in testa : ROMA- Svolta al vertice del Girone Blu di A2 Maschile che ha visto la capolista Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania sconfitta in casa dalla Centrale del Latte McDonald's Brescia. Della caduta dei ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu : Tuscania insiste - Bergamo non molla : ROMA- Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania e Caloni Bergamo continuano il duello a distanza per la leadership del raggruppamento che vede le due squadre separate da due soli punti in classifica, ...

Tuscania Volley. Arriva Ortona per chiudere il 2017 con il botto : Come sempre sarà possibile seguire il match tramite lo streaming della web tv di Lega Volley Channel. QUI Tuscania. Nella giornata di giovedì i ragazzi, guidati da coach Montagnani, sono tornati in ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu : Tuscania vince al tie break - Spoleto ko : ROMA- Nel Girone Blu faticano le due leader del raggruppamento. La capolista Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania , che impiega cinque set per battere la Caloni Agnelli Bergamo; la Monini Spoleto ...

Tuscania Volley vince e mantiene la testa della classifica : Tuscania Quattordicesima giornata di regular season, in campo la capolista Maury's Italiana AssicurazioniTuscania contro la terza in classifica del girone blu, Caloni Agnelli Bergamo. Un match molto ...

Volley Tuscania - arriva la sconfitta dopo nove vittorie consecutive : CRONACA Il match parte in maniera equilibrata, le due squadre si studiano e viaggiano punto a punto. dopo un fischio per 4 tocchi alla squadra di casa, partono alcune proteste, il primo arbitro, il ...

Tuscania : Volley A2M. Tuscania archivia la pratica Bolzano in tre set - ora testa alla Coppa Italia : CRONACA Primo set. Subito avanti Tuscania con Mochalski e Cernic 4-1. Bolzano stenta ad entrare in partita e coach Burattini chiama i suoi in panchina 7-3. Al rientro in campo due muri consecutivi di ...

Tuscania : Volley : ultima giornata di andata. Appuntamento con gli azzurrini del Club Italia Crai Roma : Sarà possibile seguire la gara tramite lo streaming della web tv di L ega Volley Channel . QUI Tuscania. Dopo la vittoria di sabato sera contro i piemontesi della VBC Mondovì, coach Montagnani ha ...

Tuscania Volley sfida gli azzurrini del Club Italia Crai Roma : Sarà possibile seguire la gara tramite lo streaming della web tv di Lega Volley Channel. QUI Tuscania. Dopo la vittoria di sabato sera contro i piemontesi della VBC Mondovì, coach Montagnani ha ...

Tuscania Volley al giro di boa : Sarà possibile seguire la gara tramite lo streaming della web tv di Lega Volley Channel. Qui Tuscania A Dopo la vittoria di sabato sera contro i piemontesi della VBC Mondovì, coach Montagnani ha ...