: "Trova 3 buone ragioni per la schiavitù". La risposta del bambino al compito in classe è un… - TutteLeNotizie : "Trova 3 buone ragioni per la schiavitù". La risposta del bambino al compito in classe è un… - LinoBava : @SkyTG24 @Tindaro14565947 Bene manifestare, ma dopo vadano nelle strade e quando incontrano questi delinquenti facc… - SaraPorro : È vero che sui giornali non ci sono le buone notizie, ma se ci si fa bastare la trama “Indiana Jones incontra 007”… - Sarx88 : Serve una proposta che colpisca, altrimenti non si svolta. Basta con le cazzate buone per fare hashtag su Twitter.… - Earthviaggi : ?? Buone notizie dal mondo: in Russia è stato istituito un nuovo parco nazionale! Si trova nella repubblica di... -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 19 gennaio 2018) "3 "per la schiavitù e 3 cattive". Ilche è stato assegnato a Jerome, undi quarta elementare, ha indignato la madre, la signora Trameka Brown-Berry, che prontamente ha postato su Facebook l'immagine suscitando le proteste nel web. Ma ladelnon lascia dubbi: "Credo che non ci sianoper la schiavitù, perciò non scriverò nulla."La scuola, la Our Redeemer Lutheran Church and School di Wauwatosa nel Wisconsin, non ha inizialmente risposto alle proteste della mamma, ma quando sono arrivate altre segnalazioni, l'istituto si è scusato con un comunicato: "Ci rendiamo conto che le parole usate mostrano una mancanza di sensibilità e sono offensive. Ma lo scopo delnon era che gli studentissero la schiavitù accettabile, un concetto che va contro i nostri ...