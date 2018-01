Trema il Trono Over - la Cipollari e Giorgio Manetti : incontri segreti? : Il Trono Over di Uomini e Donne fa scalpore in queste ultime ore. Protagonisti del Trono dei senior sono Tina Cipollari (in realtà opinionista della stessa trasmissione di Maria De Filippi) e il noto cavaliere Giorgio Manetti . Quest'ultimo, molto chiacchierato per via della fine della sua relazione con la dama Gemma Galgani, sarebbe interessato alla famosa Vamp della rete di Canale 5: scopriamone tutti i dettagli leggendo i prossimi paragrafi ...

Uomini e Donne - ex del Trono Over attacca Gemma : Galgani Trema : Trono Over Uomini e Donne, Marco Bianca attacca Gemma Galgani: accuse inaspettate Marco Bianca è stato uno dei cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne. L'uomo ha fatto parte del programma per soli due mesi circa e poi ha deciso di andarsene via. Oggi, Bianca torna a parlare al settimanale Nuovo Tv. A quanto […]