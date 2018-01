Toscana | Regione | 5 | 6 mln per formazione dopo licenza media

Toscana - Regione pronta a nuovo sopralluogo a Massa per erosione : Roma, 19 gen. (askanews) La Regione Toscana ha raccolto l'invito dei balneari del litorale massese e l'assessore all'ambiente Federica Fratoni si è dichiarata disponibile a fare un nuovo sopralluogo ...

Diplomati magistrali : M5S Regione Toscana presenterà mozione in loro favore : I Diplomati magistrali del gruppo della Toscana si stanno mobilitando per perorare la propria causa. Nella giornata di ieri una delegazione ha incontrato il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Andrea Quartini. Recentemente, nell’ambito del tour di restituzione ‘Scuole sicure’ del Movimento 5 Stelle, i consiglieri pentastellati toscani hanno consegnato alla dirigente scolastica della scuola […] L'articolo ...

Toscana - un accordo tra Regione e Bayer per la ricerca sulla salute : Il protocollo, firmato dall'assessore Saccardi, ha l'obiettivo di costruire sinergie con il mondo dell'impresa, finalizzate a promuovere e ottimizzare la qualità delle sperimentazioni cliniche svolte nelle strutture del sistema sanitario regionale

Toscana - avviso per incarico in Regione : “Candidature aperte fino al 17 gennaio”. Ma la dirigente l’ha già scelta Rossi : Per candidarsi alla selezione pubblica di un nuovo dirigente in Regione Toscana ufficialmente c’è tempo fino al 17 gennaio. Ma chi è il vincitore si sa già. E a dire il nome non è una fonte confidenziale, ma la stessa Regione, in un comunicato: il direttore dell’ospedale fiorentino di Careggi Monica Calamai è “destinata, a breve, a ricoprire il ruolo di direttore della Direzione diritti di cittadinanza e coesione ...

Toscana - rinnovata collaborazione tra Regione e Life Sciences : Firenze, 3 gen. (askanews) Regione Toscana ha rinnovato per il biennio 2018-2020 l'accordo di collaborazione con la Fondazione Toscana Life Sciences per l'attività dell'Ufficio per la valorizzazione ...

Regione Toscana - 750 mila euro per sicurezza nelle cave : Roma, 29 dic. (askanews) Il Piano straordinario per la sicurezza nella lavorazione del marmo proseguirà fino al 2020, con un ulteriore finanziamento di 750.000 euro da parte della Regione. La ...

Toscana : la Regione proroga di un anno campagna vaccinazione meningite : prorogata di un anno, e quindi fino al 31 dicembre 2018, la campagna straordinaria di vaccinazione contro il meningococco C. Lo stabilisce una delibera approvata dalla giunta di Regione Toscana nel corso della sua ultima seduta, su proposta dell’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi. La campagna straordinaria era stata varata dalla Regione nell’aprile del 2015, dopo il verificarsi di un consistente aumento di casi di ...

Allerta Meteo Toscana : codice “giallo” su tutta la regione per ghiaccio e neve : In Toscana perdura l’afflusso di aria fredda e instabile: la protezione civile regionale ha prolungato l’Allerta Meteo con codice giallo su tutta la regione anche domani, venerdì 29, per ghiaccio e neve. Per la giornata di oggi previsti ancora rovesci sparsi e nevicate anche a quote collinari. Possibili temporali in esaurimento nel corso del pomeriggio su Arcipelago e basso grossetano. In concomitanza dei temporali saranno possibili ...

Toscana - protocollo da 600 mln tra Regione e Comune Pisa : Firenze, 27 dic. (askanews) Sono trentatré le priorità per lo sviluppo della città di Pisa e sono tutte riassunte e contenute nel protocollo che Comune e Regione hanno firmato oggi: un'intesa che vale ...

Maltempo Livorno - Rossi : “La Regione Toscana investirà 64 milioni” : “Stiamo tenendo un buon ritmo. Contiamo di investire i 64 milioni di euro che abbiamo a disposizione entro la conclusione del mio mandato, cioè entro il settembre 2018“. Lo ha detto stamani a Livorno il commissario post alluvione e presidente della Toscana Enrico Rossi, stilando nei suoi uffici al genio civile un bilancio sintetico dei primi 4 mesi di commissariamento. “Ad oggi – ha aggiunto Rossi – la Regione ci ha ...

Toscana - Regione firma con Campi Bisenzio per parco della Piana : Firenze, 18 dic. (askanews) Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio hanno firmato stamani un Accordo di pianificazione per la 'Variante per l'integrazione al Piano Strutturale di Campi Bisenzio per ...

Inchiesta rifiuti - Regione Toscana si costituirà parte civile : Firenze, 15 dic. (askanews) 'La Regione Toscana si costituirà parte civile a difesa della comunità Toscana per il gravissimo danno subito con la truffa aggravata legata al traffico illecito di rifiuti.

Omicidio stradale. Collaborazione tra Regione Toscana e Procura di Firenze : L’assessore Stefania Saccardi, insieme al Procuratore generale di Firenze, Marcello Viola, ha illustrato i contenuti del protocollo di Collaborazione tra Regione Toscana e Procura generale della Repubblica di Firenze in merito all’applicazione della legge sull’Omicidio stradale, che sarà sottoscritto nei…Continua a leggere →

Maltempo Toscana - allerta rossa : scuole chiuse in quasi tutta la Regione [ELENCO] : Toscana nella morsa del gelo e del Maltempo, con forte rischio neve. La Protezione Civile ha infatti diramato un’allerta rossa, in seguito alla quale molte scuole della Regione saranno chiuse. Provincia di Prato allerta rossa dalla mezzanotte per tutto il territorio pratese a partire dalla mezzanotte fino alle 23.59 di lunedì 11. Il codice rosso riguarda sia il rischio idrogeologico per il reticolo principale sia per quello minore: è ...