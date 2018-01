Torino | Mazzarri scatenato | tutto su Belotti | Ljajic ed Ansaldi

Formazione Torino - le scelte di Mazzarri per la ‘seconda’ : importanti indicazioni [FOTO] : 1/14 Sirigu (Foto LaPresse/Fabio Ferrari) ...

Torino - Niang fa mea culpa : “ecco perchè non corro”. E su Mihajlovic e Mazzarri… : Il goal contro il Bologna potrebbe essere quello della definitiva rinascinta per Niang che già da a partire da domenica contro il Sassuolo vuole riconfermarsi. L’attaccante del Torino è consapevole di aver reso al di sotto delle proprie aspettative e di non aver ripagato la fiducia di Mihajlovic: “Si è speso tanto, il mister, per me. Mi sembrava giusto ringraziarlo. Ma ora c’è Mazzarri: l’anno scorso al Watford gli dissi che sarebbe stato ...

Torino - Ansaldi : “Di nuovo in marcia con Mazzarri” : Il laterale argentino sicuro che il Toro abbia trovato la svolta della stagione. Domenica c’è il Sassuolo. Cristian Ansaldi, 31 anni, difensore del Torino. Il difensore del Torino Cristian Ansaldi ha parlato del rapporto che lega il club granata con il nuovo tecnico ex Watford. In un’intervista rilasciata a Torino Channel, il laterale reduce dall’infortunio muscolare del 2 dicembre scorso ha così speso parole ...

Torino - Ansaldi 'con Mazzarri si riparte' : Torino, 17 GEN - "Quando cambi allenatore devi iniziare da zero, lavorare il doppio e ovviamente dare il massimo". Christian Ansaldi racconta il momento del Torino, reduce dall'avvicendamento in ...

Mazzarri il “maniaco” : la richiesta (non soddisfatta) al Torino che ha fatto infuriare il buon Walter : Walter Mazzarri è un maniaco della precisione, e questo era noto già da tempo. Le ultime novità in fatto di preparazione delle gare però, sono davvero sorprendenti, dato che il tecnico del Torino intende proseguire il lavoro con il suo ‘match analyst’ anche durante le gare e non solo nel pre partita. Mazzarri infatti pretendeva che l’addetto all’analisi dei video Fabio Corradini visionasse le immagini del primo tempo ...

Torino - Mazzarri pensa al cambio modulo - ma solo ad una condizione : i dettagli : Walter Mazzarri dopo il suo arrivo sulla panchina del Torino ha confermato il 4-3-3 di stampo “serbo” nella prima vittoriosa uscita. Adesso però il tecnico vorrebbe tornare nella sua comfort zone, vale a dire la tanto amata difesa a 3 che però comporta qualche novità anche dal punto di vista degli uomini. La rosa attualmente a disposizione di Mazzarri infatti non si presta in maniera perfetta ad un 3-5-2 o 3-4-3 che sia. I centrali ...

Calciomercato Torino - caccia al vice-Belotti : la richiesta di Mazzarri : Calciomercato Torino – Ultimi giorni di vacanza per il Torino che in settimana tornerà ad allenarsi per preparare la sfida con il Sassuolo. Mazzarri, dopo l’ottimo esordio sulla panchina granata con la vittoria per 3-0 sul Bologna, punta ad ottenere altri tre punti. Nel frattempo la dirigenza del club piemontese è al lavoro sul mercato. Una delle priorità è acquistare un vice-Belotti. Mazzarri ha fatto un richiesta ben precisa che ha ...

Calciomercato Torino - Siviglia e Milan su Baselli : la decisione di Mazzarri sul suo futuro : Calciomercato Torino – Nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile addio di Daniele Baselli dal Torino, dopo l’arrivo di Walter Mazzarri che storicamente preferisce centrocampisti più di quantità che qualità. Il centrocampista ex Atalanta è finito al centro di numerosi rumors con Siviglia e Milan che hanno mostrato interesse per il giocatore, in particolare il club andaluso di Vincenzo Montella. Il tecnico toscano ha ...

Calciomercato Torino - Mazzarri blocca tutto : gli ultimi aggiornamenti : Calciomercato Torino – L’arrivo in panchina di Walter Mazzarri ha cambiato volto al Torino, la squadra granata è reduce dal netto successo casalingo contro il Bologna. Il club sta valutando le strategie per il mercato di gennaio, il ribaltone degli ultimi giorni ha cambiato le carte sul tavolo. In particolar modo Mazzarri ha deciso di bloccare tutte le operazioni di mercato in entrata ed uscita (l’esempio più chiaro è quello di ...

Calciomercato Torino - Mazzarri vuole Laxalt : Torino - Tra Manuel Lazzari della Spal e Diego Laxalt del Genoa il Torino sembra aver scelto l'esterno rossoblù. La società granata è, infatti, alla ricerca di un giocatore che possa letteralmente ...

Torino - le ultime dal mercato : le tre richieste di Mazzarri - Petrachi al lavoro! : 1/7 Lazzari (Foto LaPresse/Gerardo Cafaro) ...

Torino - missione Mazzarri : riempire lo stadio : Torino - Battere il Sassuolo per scaldare il cuore del popolo del Grande Torino . Di primo acchito più un paradosso che un obiettivo, dato che alla ripresa del campionato il Toro affronterà la ...

Torino - Foti : 'Vi racconto Mazzarri tra record e curiosità' : Un'impresa in comune, una salvezza mitica che rimarrà impressa nella mente non solo di Lillo Foti, ma anche di Walter Mazzarri. L'ex presidente della Reggina conserva con cura i ricordi di quella ...

Calciomercato Torino - si guarda all’estero : contatti con Everton e Sheriff Tiraspol. Mazzarri blocca una cessione : Calciomercato Torino – L’ottimo esordio di Mazzarri sulla panchina granata ha permesso al Torino di vivere una sosta più tranquilla. L’obiettivo della dirigena è quello di cercare di accontentare il tecnico toscano per puntare alla qualificazione alla prossima Europa League. Per la fasce si continuano a monitare Laxalt e Lazzari mentre per il centrocampo il nome nuovo è quello di Besic, centrocampista dell’Everton classe ...