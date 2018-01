Tomb Raider | Alicia Vikander è una Lara Croft indistruttibile

Tomb Raider : Il nuovo trailer del film è online! : Sulla base degli ultimi videogiochi prodotti dalla “Crystal Dynamics”, “Tomb Raider” è pronto a sbarcare al cinema, presentandosi con un nuovo trailer! Da Angelina Jolie a Alicia Vikander! Nel 2011 la GK films – divisione della Warner – acquistò i diritti di Tomb Raider con l’intenzione di produrre un nuovo film sulla ragazza avventuriera molto famosa nel mondo dei videogiochi: Lara Croft. Produrre un ...

Pubblicato il nuovo trailer ufficiale del film di Tomb Raider : E' stato oggi Pubblicato il trailer ufficiale italiano di Tomb Raider, pellicola dedicata all'avventuriera videoludica molto amata dai fan.Tomb Raider è un film del 2018 diretto da Roar Uthaug, basato sull'omonimo videogioco del 2013 creato da Crystal Dynamics. Ecco di seguito il trailer appena Pubblicato:La pellicola è un reboot della saga cinematografica ispirata alla celebre serie videoludica e ha come protagonista Alicia Vikander nei panni ...

Marvel's Spider-Man : il director di Rise of the Tomb Raider si unisce a Insomniac Games : Novità piuttosto interessanti per Insomniac Games e ovviamente per il futuro di Marvel's Spider-Man, nuovo progetto della software house che per l'Uomo Ragno potrebbe rappresentare ciò che la serie Arkham ha rappresentato per Batman. La speranza dei fan dell'Arrampicamuri è inevitabilmente questa e la realizzazione di un ottimo gioco passa anche attraverso la formazione di un team di assoluta qualità. Il titolo in uscita in esclusiva su PS4 nel ...

Alicia Vikander è Lara Croft nelle nuove foto del film di Tomb Raider : Nuovamente un film tratto dai videogiochi e nuovamente la stessa domanda: sarà finalmente la volta buona? Per quanto Assassin's Creed e Warcraft - L'Inizio vengano considerati in certi casi come dei film tutto sommato accettabili, la critica internazionale ha costantemente bocciato i lungometraggi ispirati ad alcune delle IP più importanti del nostro medium preferito.Tomb Raider ce la farà? Il film diretto da Roar Uthaug (apprezzato regista ...

Un nuovo gioco di Tomb Raider è in cantiere : Square Enix sta lavorando ad una new entry nel franchise di Tomb Raider, lo annuncia oggi la compagnia come riporta Polygon.A fare l'annuncio è un post su Twitter nel quale leggiamo "Un nuovo Tomb Rider sta arrivando".Il publisher non ha fornito alcuna ulteriore informazione riguardo il progetto, per cui non ne conosciamo ancora il nome, la finestra di lancio, né tanto meno le piattaforme su cui sarà disponibile. Square Enix ha dichiarato di non ...

Rise of the Tomb Raider : Disponibile Legami di Sangue in VR : Square Enix è lieta di annunciare, che a partire da oggi l’episodio Legami di Sangue di Rise of the Tomb Raider, è Disponibile su Steam con supporto per la realtà virtuale. I possessori di un visore HTC Vive e Oculus Rift potranno immergersi in questa nuova e fantastica esperienza virtuale. Rise of the Tomb Raider: Disponibile l’episodio in VR Nei panni di Lara Croft dovrete scoprire i misteri che si ...

Rise of the Tomb Raider : disponibile il DLC "Blood Ties" per PC : Recentemente vi abbiamo riportato gli ultimi dati di vendita relativi a Rise of the Tomb Raider, dai quali è emerso che il titolo ha distribuito ben 7 milioni di copie. Oggi l'avventura di Lara Croft torna protagonista con novità che riguardano il contenuto "Blood Ties".Per chi non lo sapesse, Square Enix e Crystal Dynamics hanno introdotto lo scorso anno un capitolo aggiuntivo della storia di Rise of the Tomb Raider, "Blood Ties" appunto, con ...

Rise of the Tomb Raider : distribuite 7 milioni di copie : Il CEO di Square Enix Yosuke Matsuda, in una recente intervista con Games Industry, ha parlato del futuro dell'importante franchise di Deus Ex confermando il supporto al brand ma non solo, l'intervista è stata un'occasione per svelare interessanti dati relativi a Tomb Raider.Infatti, come segnalato su DSOGaming, il CEO ha dichiarato che Rise of the Tomb Raider ha raggiunto quota 7 milioni di copie distribuite. Square Enix ha rivelato anche i ...

Tomb Raider : LA CULLA DELLA VITA/ Oggi in tv su Rai4 : info streaming del film con A.Jolie (21 novembre 2017) : TOMB RAIDER: La CULLA DELLA VITA, il film in onda su Rai 4 Oggi, maryedì 21 novembre 2017. Nel cast: Angelina Jolie e Ciarán Hinds, alla regia Jan de Bont. Il dettaglio DELLA trama.(Pubblicato il Tue, 21 Nov 2017 19:20:00 GMT)

Rise of the Tomb Raider scontato in occasione del Black Friday : Ormai sarete preparatissimi per affrontare il periodo di shopping tecnologico più folle dell'anno, il Black Friday, grazie al nostro ampio articolo principale, dove vi riportiamo tutte le offerte e le promozioni migliori.Tra i tanti titoli proposti in offerta vi segnaliamo ora Rise of the Tomb Raider, l'ultima avventura di Lara Croft rilasciata che recentemente ha arricchito il catalogo di "enhanced game" di Xbox One X.Se ancora non avete ...

Tomb Raider : LA CULLA DELLA VITA/ Su Rai 4 il film con Angelina Jolie (oggi - 21 novembre 2017) : TOMB RAIDER: La CULLA DELLA VITA, il film in onda su Rai 4 oggi, maryedì 21 novembre 2017. Nel cast: Angelina Jolie e Ciarán Hinds, alla regia Jan de Bont. Il dettaglio DELLA trama.(Pubblicato il Tue, 21 Nov 2017 09:35:00 GMT)

Rise of the Tomb Raider è ora disponibile ottimizzato per Xbox One X : Oggi Square Enix e Crystal Dynamics hanno annunciato che è finalmente disponibile una nuova versione ottimizzata per Xbox One X dell'acclamato Rise of the Tomb Raider, in coincidenza con il lancio della nuova console di Microsoft. I giocatori che hanno già acquistato il titolo su Xbox One possono scaricare questa versione gratuitamente e divertirsi con le nuove caratteristiche tecniche su Xbox One X. Ecco il trailer dei miglioramenti per Xbox ...