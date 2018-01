: RT @qn_lanazione: "Ti levo l'umidità di casa e ti regalo un panettone", Pieraccioni... le canta ai politici @shelshapira @leonardopieracc… - shelshapira : RT @qn_lanazione: "Ti levo l'umidità di casa e ti regalo un panettone", Pieraccioni... le canta ai politici @shelshapira @leonardopieracc… - qn_lanazione : "Ti levo l'umidità di casa e ti regalo un panettone", Pieraccioni... le canta ai politici @shelshapira… -

Leggi la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 gennaio 2018) Firenze, 19 gennaio 2018 - La felpa, la magliettina nera, una chitarra e sullo sfondo una libreria. Come sivano le canzoni da liceali in camera o davanti a un falò? Ecco in questo esatto stile ...