Tempesta Friederike | in Germania 8 morti e 500 milioni di danni

Europa in ginocchio per la Tempesta Friederike : morti e trasporti in tilt : I venti fino a 200 chilometri orari portati sul Nord Europa dalla tempesta Friederike continuano a provocare morte e disagi. Dall'Olanda al Belgio...

Maltempo - la Tempesta Friederike devasta il Nord Europa : trasporti bloccati - 9 morti tra Germania - Belgio e Olanda [FOTO] : 1/16 ...

La Tempesta Friederike flagella il Nord Europa : venti fino a 200 km orari - almeno 8 morti : La tempesta Friederike flagella il Nord Europa con venti fino a 200 chilometri orari, lasciando dietro di sé almeno otto morti, feriti e danni ingenti. Dall'Olanda al Belgio, dalla Germania alla Gran Bretagna, alla Francia: gli aeroporti sono in tilt, il traffico ferroviario e autostradale è messo a dura prova e i disagi per milioni di cittadini aumentano.Nei Paesi Bassi il bilancio è di tre morti e un ferito, tutti colpiti ...

