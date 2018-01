Superbrain 2018 | con Paola Perego Diretta | Giuliano Migliarini nella sfida delle 200

Superbrain / Anticipazioni seconda puntata : ecco come partecipare al programma (19 gennaio 2018) : SUPERBRAIN , tutti gli ospiti e le Anticipazioni della seconda puntata del programma condotto sulla rete ammiraglia di Casa Rai da Paola Perego, ecco chi ci sarà in giuria.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 18:01:00 GMT)

Superbrain / Anticipazioni seconda puntata : Dario Bandiera pronto per lo show - foto (19 gennaio 2018) : SUPERBRAIN , tutti gli ospiti e le Anticipazioni della seconda puntata del programma condotto sulla rete ammiraglia di Casa Rai da Paola Perego, ecco chi ci sarà in giuria.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 13:49:00 GMT)

Superbrain Le Supermenti seconda puntata : ospiti 19 gennaio 2018 : Superbrain LE Supermenti seconda puntata . Venerdì 19 gennaio 2018 torna su Rai 1 in prima serata Superbrain Le Supermenti con il secondo appuntamento. Paola Perego conduce il talent show tutto dedicato alle abilità della mente umana prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. DOVE VEDERE LA DIRETTA IN TV, STREAMING E REPLICA Superbrain Le Supermenti seconda puntata : ospiti 19 gennaio 2018 Protagoniste del programma ...

Ascolti TV | Venerdì 12 gennaio 2018. Vince Immaturi (19.3%) - bene Superbrain (18.4%). Kronos 2.4% : Paola Perego Su Rai1 l’esordio di Superbrain con Paola Perego – in onda dalle 21.30 alle 23.43 – ha conquistato 4.219.000 spettatori pari al 18.4% di share (qui gli Ascolti della prima puntata nel 2013; qui gli Ascolti complessivi di un anno fa). Su Canale 5 la prima puntata della fiction Immaturi – La Serie – in onda dalle 21.41 alle 23.22 – ha raccolto davanti al video 4.607.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su ...

Ascolti tv ieri - Superbrain vs Immaturi – La serie | Auditel 12 gennaio 2018 : Come sono andati gli Ascolti tv ieri? C’erano due programmi in prima tv e una serie in onda sul digitale terrestre. Su Rai 1, infatti, è partito il programma tv condotto da Paola Perego ‘SuperBrain’, su Rai 2 un talk politico chiamato ‘Kronos’ mentre su Canale 5 una nuova fiction Immaturi – La serie. Con tutte le proposte tv trasmesse ieri sera sul digitale terrestre, sarà davvero interessante scoprire quale ...