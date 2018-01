Sportiello - Fiorentina lotta per E.League : (ANSA) - FIRENZE, 19 GEN - "Le prime cinque in classifica fanno un campionato a parte. Noi, come Atalanta, Sampdoria, Torino, Milan e mettiamoci anche il Bologna, ci giochiamo un mini-campionato e ...

Fiorentina e Atalanta - Sportiello e Petagna si sbilanciano sul futuro : Cena di Natale con la GR Sports di Riso per Marco Sportiello, ecco le parole del portiere secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’: “contento del periodo ma si può sempre far meglio, veniamo da un pareggio interno in cui potevamo fare bottino pieno. E’ un ottimo momento, venerdì con il Cagliari sarà difficile, vogliamo tornare a vincere. Se voglio far parte della rinascita della Nazionale? Certo, la maglia del proprio paese ...

Diretta/ Napoli-Fiorentina (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Sportiello salva su Zielinski : Diretta Napoli-Fiorentina: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 16^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sun, 10 Dec 2017 16:08:00 GMT)