Spd si spacca | i socialisti di Berlino guidano il No alla Grosse Koalition

(Di venerdì 19 gennaio 2018) Bonn, 21 gennaio 2018: è giorno e luogo dove i circa 600 delegati delegati dell'SPD decideranno sostanzialmente il futuro della Germania. L'accordo con l'Union di Angela Merkel per una riedizione della Großenon è scontato. Da giorni Kevin Kühnert, capo dei Juso, l'organizzazione dei giovani, sta facendo attiva campagna elettorale per il no facendosi intervistare dai principali media tedeschi. Non è il solo a pensarla così. Contro il documento si sono già espressi i rappresentanti dei land di, Assia e Niedersachsen. A favore invece Amburgo, Baviera, Baden Württemberg e Nordreno Vestfalia. Gli altri o non hanno ancora preso posizione o preferiscono rimanere neutrali.L'incertezza è alta, anche se, come sottolinea Federico Quadrelli, assessore del gruppo di lavoro su immigrazione e diversità ...