Sopralluogo della Commissione Patrimonio al cimitero di Catania

Maltempo : Sopralluogo del prefetto di Pavia al Ponte della Becca : Il prefetto di Pavia, Attilio Visconti, si e’ recato oggi pomeriggio al Ponte della Becca, dove nelle ultime 36 ore il Po e’ salito di oltre 4 metri. La situazione resta sotto controllo, ma il prefetto ha voluto effettuare un sopralluogo per rendersi conto di persona del livello del fiume (nel punto in cui riceve le acque del Ticino) e anche per costituire un ‘Centro operativo misto’: un organismo con la presenza dei ...