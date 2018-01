Sono gay | ex prete fa coming out

Articolo di Rolling Stone fa arrabbiare i fan di Ferro : "Gay non posSono cantare l'amore etero? L'amore è universale" : I fan di Tiziano Ferro sono insorti sui social, prendendo le difese del cantante accusato di "tradimento" in un Articolo apparso su Rolling Stone. "Se sei gay non cantare di amore etero" aveva scritto Tiziano Zarantonello in un blog nel quale, con piglio ironico, accusava il cantante di Latina di non esser stato chiaro sul suo orientamento sessuale, di aver scritto testi rivolti a ragazze, quando in realtà non aveva mai lottato per ...

CARMEN RUSSO/ Video : "Anche i gay posSono essere degli ottimi genitori" (Domenica In) : Video, CARMEN RUSSO, ospite a Domenica In, ripercorre alcuni aspetti della sua vita privata e parla di un argomento delicato come l'adozione delle coppie gay.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 02:47:00 GMT)

Regionali Lazio - Pirozzi : Sono contrario ad adozioni gay : Roma, 13 gen. (askanews) 'Il terremoto mi ha insegnato che bisogna rispettare le diversità, noi siamo stati aiutati da tutti, da persone anche con varie estrazioni sessuali. Sulle adozioni gay sono ...

Cristiano Malgioglio si svela : "Sono diventato gay grazie ad una cantante" Video : #Cristiano Malgioglio è tornato nuovamente al centro delle cronache del gossip italiano prendendo parte all'ultima edizione del #Grande Fratello VIP. Nonostante non abbia vinto il reality show di Canale 5, l'inteprete di Mi sono innamorato di tuo marito si è fatto apprezzare dai telespettatori più giovani, che non avevano mai conosciuto in maniera approfondita il carattere e la personalita' stravangante dell'artista. Quindi, nel 2018 viene ...

Cristiano Malgioglio si svela : "Sono diventato gay grazie ad una cantante" : Cristiano Malgioglio è tornato nuovamente al centro delle cronache del gossip italiano prendendo parte all'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante non abbia vinto il reality show di Canale 5, l'inteprete di "Mi sono innamorato di tuo marito" si è fatto apprezzare dai telespettatori più giovani, che non avevano mai conosciuto in maniera approfondita il carattere e la personalità stravangante dell'artista. Quindi, nel 2018 viene ...

Gf Vip - Cristiano Malgioglio si confessa : "Se Sono diventato gay lo devo solo a questa donna" : ROMA -?Glielo dico senza giri di parole: se sono diventato gay, lo devo soltanto a Carmen Miranda?. Tanti ricordi del #gfvip gia' scordati. Ciao amici...

Usa : prete fa coming out - 'Sono gay' - standing ovation fedeli : Un sacerdote americano ha dichiarato davanti ai suoi parrocchiani la sua omosessualità e la risposta è stata una standing ovation. E' accaduto qualche giorno fa nella parrocchia si Santa Bernadette a ...

Wisconsin - il parroco fa coming out : “Sono gay”. La parrocchia approva (cautamente). La Chiesa non ancora : “Sono gay e sono un prete cattolico romano”. Con queste parole, a pochi giorni dal Natale, padre Gregory Greite, sacerdote nel Wisconsin, 52 anni, ha fatto coming out davanti ai suoi parrocchiani della Saint Bernadette Catholic Parish di Milwaukee. Il prete, pur svelando pubblicamente la sua tendenza sessuale, ha subito dichiarato di non voler assolutamente rinunciare né al suo sacerdozio né al suo ministero di parroco. Una ...

"Sono un gay e prete cattolico". E il vescovo "approva" il coming out : ' I preti della chiesa cattolica romana e del mondo dovrebbero incoraggiare a rompere il muro del silenzio e dire la verità sulla propria identità sessuale. Mi impegnerò a non vivere la mia vita nell'ombra del segreto. Prometto di essere ...

Sono un gay e prete cattolico. E il vescovo approva il coming out : "I preti della chiesa cattolica romana e del mondo dovrebbero incoraggiare a rompere il muro del silenzio e dire la verità sulla propria identità sessuale. Mi impegnerò a non vivere la mia vita nell’ombra del segreto. Prometto di essere autenticamente me stesso. Abbraccerò la persona che Dio ha creato in me". Una vicenda di omosessualità e religione (cattolica) investe la Chiesa negli Stati Uniti. Padre Gregory ...

'Sono un prete gay' : la confessione di padre Greg fa il giro del mondo : Un prete cattolico ha fatto coming out in un articolo di giornale sul National Catholic Reporter, dicendo di aver portato per anni ' un segreto indicibile ' . I dirigenti della sua chiesa lo avevano ...

'Sono gay' : il coming out di un prete Usa fa il giro del mondo : Un prete cattolico ha fatto coming out in un articolo di giornale sul National Catholic Reporter, dicendo di aver portato per anni ' un segreto indicibile ' . I dirigenti della sua chiesa lo avevano ...

'Sono gay' : il coming out di un prete Usa fa il giro del mondo : Un prete cattolico ha fatto coming out in un articolo di giornale sul National Catholic Reporter, dicendo di aver portato per anni ' un segreto indicibile ' . I dirigenti della sua chiesa lo avevano ...

"Grazie a Dio Sono guarita dall'omosessualità - gay Sono un abominio" : le parole choc della giornalista di Quinta Colonna : «sono guarita dall'omosessualità». sono queste le parole Nausica della Valle, inviata di Quinta Colonna, che in una lunga intervista a al telepredicatore Chuck Hall...