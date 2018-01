Smog | ultimatum Ue all’Italia? Per il Ministero dell’Ambiente solo “un invito al

: RT @Adnkronos: #Smog, ultimatum #Ue a #Italia (e non solo) - lamedgona : RT @Adnkronos: #Smog, ultimatum #Ue a #Italia (e non solo) - RealTimeNews__ : RT @Adnkronos: #Smog, ultimatum #Ue a #Italia (e non solo) - BinaryOptionEU : #Smog, ultimatum #Ue a #Italia (e non solo) - cbergy69 : RT @Adnkronos: #Smog, ultimatum #Ue a #Italia (e non solo) - FartFromAmerika : RT @Adnkronos: #Smog, ultimatum #Ue a #Italia (e non solo) -

(Di venerdì 19 gennaio 2018) Undell’Ue all’Italia (e non) affinché si adegui presto ai parametri normativi in materia di qualità dell’aria, che metterebbe il nostro Paese a un passo dalla Corte di Giustizia. Sarebbe il contenuto di una lettera inviata dal Commissario Europeo per l’Ambiente Karmenu Vella ai ministri dell’Ambiente di Germania, Italia, Francia, Spagna e Regno Unito, secondo un articolo pubblicato da Politico (“Commission gets tough on air quality improvement”). I ministri sarebbero stati convocati per un incontro, il 30 gennaio prossimo, dal quale il Commissario si attende di conoscere “come e in che tempi si vuole raggiungere il rispetto” delle principali direttive europee in materia di qualità dell’aria. Il nostro Paese, secondo l’articolo di Politico, sarebbe sotto accusa insieme alla Francia per i livelli di concentrazione di due distinti inquinanti ...