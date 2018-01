: Smog: Ue convoca 9 Paesi fra cui Italia - NotizieIN : Smog: Ue convoca 9 Paesi fra cui Italia - CybFeed : #BreakingNews Smog: Ue convoca 9 Paesi fra cui Italia - zazoomblog : #Allarme smog Ue convoca l’Italia e altri otto paesi #Allarme #smog, #Ue #convoca #l’Italia #e #altri #otto ... - eu_pharm : Complimenti. (Ironico). #smog #airquality #airpollution #call4actions - serenel14278447 : RT @Agenzia_Ansa: Emergenza #smog: #Bruxelles convoca nove paesi, c'è anche l'#Italia -

Il Commissario Ue responsabile per l'ambiente, Karmenu Vella, ha invitato i ministri di 9 Stati membri, tra cui l',a riunirsi a Bruxelles martedì 30 gennaio, con l'obiettivo di trovare soluzioni per affrontare il grave problema dell'inquinamento atmosferico nell'Unione europea. Repubblica ceca, Germania, Spagna, Francia, Ungheria, Romania, Slovacchia, Regno Unito esi trovano ad affrontare procedure di infrazione per il superamento dei limiti concordati di inquinamento atmosferico.(Di venerdì 19 gennaio 2018)