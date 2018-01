Shopping online | ecco la classifica dei siti più utilizzati in Italia

Boom dello Shopping online - l’ispirazione per gli acquisti arriva via Instagram e Pinterest : Boom dello shopping online, l’ispirazione per gli acquisti arriva via Instagram e Pinterest Boom dello shopping online, l’ispirazione per gli acquisti arriva via Instagram e Pinterest Continua a leggere L'articolo Boom dello shopping online, l’ispirazione per gli acquisti arriva via Instagram e Pinterest sembra essere il primo su NewsGo.

Amazon lavora al camerino 2.0 : l'intelligenza artificiale al servizio dello Shopping online : ...secondo le indiscrezioni del sito Geekwire avrebbe depositato i brevetti per una sorta di specchio intelligente che sarà in grado di trasformare le immagini del cliente catapultandole in un mondo ...

Natale. Coldiretti : Italia terza in Ue per Shopping online - +16% su 2016 : Il nostro Paese è preceduto solo da Gran Bretagna con 260 euro e dalla Germania con 179 euro mentre in fondo alla classifica c'è la Polonia con 83 euro a famiglia

Shopping online per oltre metà italiani : ROMA, 21 DIC - Aumentano gli italiani che fanno Shopping su Internet. Rispetto al 2016, cresce dal 50,5% al 53% la quota di persone che hanno effettuato acquisti online. Lo rileva l'Istat indicando ...

Natale : Shopping online in crescita - Italia terza in Europa : Lo shopping di Natale on line cresce in Italia del 16% rispetto allo scorso anno, piu’ del doppio della media europea, e raggiunge in valore medio di 170 euro per regali, cibo, viaggi e divertimenti. E’ quanto afferma la Coldiretti, in riferimento al report “Cittadini, imprese e ict” dell’Istat per il 2017, sulla base dei dati Deloitte. La voce piu’ rilevante della spesa on line in Italia per Natale è – sottolinea la Coldiretti – ...

guida anti truffa Shopping online natale : La fretta, la corsa al regalo all'ultimo momento, lo sconto garantito...e la truffa online potrebbe già essere stata bella e confezionata. Proprio come un pacco regalo. Quella tra truffatori e legge è una lotta senza fine, in continuo aggiornamento. Proprio come una pagina web. E lo shopping online non sfugge ai tentativi di attacco agli utenti intenzionati a fare acquisti. Specie all'avvicinarsi di appuntamenti ...

Shopping natalizio online - la guida della Polizia per acquisti sicuri - : Il vademecum è stato ideato per tutelare i consumatori dai rischi di truffe. Per fare affari sul web in tranquillità viene suggerito di leggere i feedback dei siti dove si compra, usare app ufficiali ...

Shopping natalizio : acquisti online o in negozio? : Dove conviene acquistare i regali per Natale: online o nei negozi? SosTariffe.it vi propone una guida allo Shopping natalizio, individuando i siti web più affidabili per lo Shopping online e anche il modo perfetto per trovare offerte e promozioni nei negozi fisici.

Consigli.it - caccia all'offerta : ecco la nuova bussola per lo Shopping online : La guida al confronto per prezzi per trovare l'affare. Un sito che sceglie e raccomanda in maniera indipendente prodotti e servizi, senza fare scattare alcun...

Black Friday promettente - e per il Cyber Monday si prevede Shopping online maggiore della storia Usa : Performance positiva per i titoli retail Usa dopo l'avvio promettente della stagione di shopping natalizio lo scorso venerdì, nel giorno del Black Friday, all'indomani della festività del Thanksgiving.

