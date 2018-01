Se non ti è piaciuto The end of the f***ing world è perché sei troppo grande

Michelle Hunziker criticata alla conferenza di Sanremo 2018 - il gesto che non è piaciuto : Michelle Hunziker bersagliata da commenti negativi durante la conferenza stampa di Sanremo 2018 : ecco cos'ha fatto davanti a tutti e perché i tanti fan del programma canoro di Raiuno si sono irritati.

Roma - Di Francesco duro : 'non mi è piaciuto niente - facciamo tutti mea culpa' : 'I primi dieci minuti li abbiamo fatti bene, ma dopo il vantaggio dell' Atalanta ci siamo disuniti. Questo non deve succedere a un gruppo come il nostro, perché i momenti di difficoltà capitano e non ...

Buffon chiama Donnarumma : 'Vieni alla Juventus e non sbagli. L'addio di Bonucci? E' molto dispiaciuto' : Futuro , Allegri , Bonucci e Donnarumma : c'è tutto nella lunga intervista concessa da Gianluigi Buffon a La Gazzetta dello Sport . Il numero uno della Juventus parte proprio dalla voglia di giocare ancora: 'Nessuno vorrebbe smettere, ma no... Sono felicissimo perché sono arrivato a una tappa importante della mia vita e ...

Giampaolo : "L'arbitro non mi è piaciuto. I rigori non sono roba virtuale" : Dopo la Lazio anche la Sampdoria se la prende con la Var. L'allenatore dei blucerchiati, Marco Giampaolo, punta il dito contro la direzione dell'arbitro Abisso e dei tanti interventi della moviola ...

Ranocchia preso di mira : ecco cosa non è piaciuto ai tifosi dell’Inter : L’Inter è riuscita a raggiungere i quarti di finale di Coppa Italia ma con il Pordenone non è stata certo una passeggiata. I nerazzurri hanno avuto la meglio sulla squadra di Colucci solo ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e di quelli supplementari. Una vera impresa per i Ramarri che militano nel Girone B di Serie C. I tifosi dell’Inter, nonostante il passaggio del turno, hanno considerato il match come una mezza ...

Donadoni bacchetta il suo Bologna : ecco cosa non è piaciuto della prestazione : A meta’ ripresa di Bologna-Cagliari l’attaccante felsineo Mattia Destro era tra i papabili per una sostituzione ma alla fine il tecnico Roberto Donadoni ha deciso di tenerlo in campo. E ha fatto bene perche’ il centravanti di Ascoli Piceno ha segnato la rete del definitivo 1-1. “Dovevamo fare risultato e non ero dell’idea di togliere un attaccante per un altro – ha spiegato Donadoni a Sky Sport -. Mattia ...

Un nero è stato eletto mister Friuli. non a tutti è piaciuto : Un giocatore di basket è stato eletto ' mister Friuli Venezia Giulia ' ma è stato subito preso di mira con offese e minacce a sfondo razzista sui social perché è africano. Si chiama Alioune Diouf, ha ...

Un nero è stato eletto mister Friuli. non a tutti è piaciuto : Un giocatore di basket è stato eletto "mister Friuli Venezia Giulia" ma è stato subito preso di mira con offese e minacce a sfondo razzista sui social perché è africano. Si chiama Alioune Diouf, ha 18 anni è originario del Senegal, ma vive da cinque anni a Cividale, in provincia di Udine. La vicenda è stata denunciata dal suo agente, Fabrizio Astolfi, in un'intervista ...

Gian Piero Ventura : “non mi sono dimesso - ne parleremo. Chiedo scusa agli italiani - sono dispiaciuto” : Gian Piero Ventura si è presentato soltanto dopo la mezzanotte in conferenza stampa per cercare di spiegare la disfatta di San Siro e la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2018. Il CT è parso visibilmente sconfortato ma, al momento, è ancora in sella alla Nazionale nonostante tutto. “Non mi sono dimesso, non ho ancora parlato col Presidente. sono arrivato in ritardo in conferenza stampa perché ho voluto salutare ogni ...