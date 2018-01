: Sci,CdM:a Cortina libera a Sofia Goggia - NotizieIN : Sci,CdM:a Cortina libera a Sofia Goggia - TutteLeNotizie : Sci, Cdm: Goggia ancora super, sua la discesa di Cortina - alebrowns959 : Sci, Cdm: Goggia ancora super, sua la discesa di Cortina - DamansLES : RT @repubblica: Sci, Cdm: Goggia ancora super, sua la discesa di Cortina - AlessandroProc : Sci, Cdm: Goggia ancora super, sua la discesa di Cortina -

L'azzurra, dopo il trionfo di una settimana fa nelladi Bad Kleinkirchheim, ha vinto in 1'36"45 anche la discesa di CdM asui 2.660 metri della pista Olympia delle Tofane. Alle sue spalle le statunitensi Lindsey Vonn, in 1.36.92 e Mikaela Shiffrin in 1'37"29. Perè il secondo successo stagionale ed il quarto in carriera con 18 podi ed un bronzo mondiale. Per lei c'è, dopo 4 delle 8 gare,anche il primato nella classifica generale di discesa con 269 punti( 220la Shiffrin).(Di venerdì 19 gennaio 2018)