Sci | Cortina | atlete in pista con il pettorale contro la violenza sulle donne

Sci - Cortina : Julia Mancuso come Wonder Woman : Cortina D'AMPEZZO - Pettorale 31 e con una mantellina rossa da Wonder Woman, la statunitense Julia Mancuso ha dato a 33 anni l'addio alle gare nella discesa di Cortina d'Ampezzo. Per lei - ...

Classifica Coppa del mondo di Sci alpino femminile 2018 : la graduatoria dopo la discesa di Cortina. Sofia Goggia alle spalle di Mikaela Shiffrin e prima nella specialità! : La discesa di Cortina ha sorriso a Sofia Goggia. L’azzurra ha ottenuto la sua seconda vittoria stagionale, la quarta in carriera, trionfando nella gara sull’Olimpia delle Tofane. La bergamasca è stata la più veloce, battendo al traguardo le due americane Lindsey Vonn e Mikaela Shiffrin. Quest’ultima si conferma una volta di più la regina della Coppa del mondo, con un distacco abissale sulle inseguitrici, ovvero Sofia Goggia, ...

Sci : Goggia vince discesa Cortina : (ANSA) - Cortina D'AMPEZZO, 19 GEN - Dopo il trionfo di una settimana fa nella libera di Bad Kleinkirchheim, Sofia Goggia ha vinto in 1.36.45 anche la discesa di Cdm a Cortina sui 2.660 metri della ...

Sci - Goggia trionfa anche a Cortina d'Ampezzo : Sorriso a trentadue denti per lo sci azzurro. A pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi invernali Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Coppa del mondo a Cortina d'Ampezzo. Continua il suo momento d'oro, visto che solo cinque giorni fa ha vinto anche a Bad Kleinchirkhheim, in Austria, davanti alle compagne di nazionale Brignone e Fanchini.Sull’Olympia delle Tofane, la 25enne bergamasca ha preceduto le americane ...

Sci Alpino : Julia Mancuso si ritira. A Cortina il saluto finale dell’americana : Julia Mancuso dice basta. La campionessa americana ha salutato la Coppa del Mondo proprio nella discesa libera di Cortina. La nativa del Nevada ha voluto salutare tutti i suoi tifosi sull’Olimpia delle Tofane, su una pista che l’aveva vista vincere nel 2007 in superG. Una decisione presa dopo i numerosi problemi alle anche e dopo molte operazioni. A 33 anni Mancuso aveva provato ancora una volta a tornare a gareggiare, per cercare la ...

Sci alpino - Sofia Goggia REGINA DELLE TOFANE! Nuovo trionfo a Cortina - battute le americane Vonn e Shiffrin in discesa! : Sofia Goggia ci ha preso gusto. Dopo aver ritrovato la vittoria la scorsa settimana a Bad Kleinkirchheim, la bergamasca si è presa un altro successo, probabilmente il più bello di tutti, sull’Olimpia DELLE Tofane di Cortina. Non c’è stato nulla da fare per le altre, che anche oggi hanno dovuto arrendersi alla velocità di Goggia. Su tutte le rivali americane, Lindsey Vonn in primis, seconda al traguardo dopo aver dato del filo da ...

Sci - CdM : a Cortina libera a Sofia Goggia : 11.31 L'azzurra Sofia Goggia, dopo il trionfo di una settimana fa nella libera di Bad Kleinkirchheim, ha vinto in 1'36"45 anche la discesa di CdM a Cortina sui 2.660 metri della pista Olympia delle Tofane. Alle sue spalle le statunitensi Lindsey Vonn, in 1.36.92 e Mikaela Shiffrin in 1'37"29. Per Goggia è il secondo successo stagionale ed il quarto in carriera con 18 podi ed un bronzo mondiale. Per lei c'è, dopo 4 delle 8 gare,anche il primato ...

