Sci Coppa del Mondo | la Goggia al 2° posto della classifica generale - Altri Sport

Sci alpino - Sofia Goggia in testa alla classifica di Coppa del Mondo di discesa! : Sofia Goggia è la nuova leader della classifica di Coppa del Mondo di discesa. L’azzurra ha vinto la seconda gara in questa specialità dopo quella di domenica scorsa a Bad Kleinkirchheim. La bergamasca ha trionfato sull’Olimpia delle Tofane di Cortina: un successo strepitoso, davanti a Lindsey Vonn e Mikaela Shiffrin. Una vittoria che ha così consentito a Goggia di balzare in testa alla classifica di specialità, sfruttando la debacle ...

Classifica Coppa del mondo di Sci alpino femminile 2018 : la graduatoria dopo la discesa di Cortina. Sofia Goggia alle spalle di Mikaela Shiffrin e prima nella specialità! : La discesa di Cortina ha sorriso a Sofia Goggia. L’azzurra ha ottenuto la sua seconda vittoria stagionale, la quarta in carriera, trionfando nella gara sull’Olimpia delle Tofane. La bergamasca è stata la più veloce, battendo al traguardo le due americane Lindsey Vonn e Mikaela Shiffrin. Quest’ultima si conferma una volta di più la regina della Coppa del mondo, con un distacco abissale sulle inseguitrici, ovvero Sofia Goggia, ...

Diretta/ Discesa libera Cortina : trionfo Sofia Goggia! Vonn e Shiffrin a podio (Coppa del Mondo Sci) : Diretta Discesa femminile Cortina streaming video e tv, orario e risultato live. La Coppa del Mondo di sci arriva in Italia dopo la grande tripletta.

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 : a Planica penultimo appuntamento prima delle Olimpiadi - si affina la condizione in vista di PyeongChang : Si avvicinano ad ampi passi le Olimpiadi di PyeongChang e la Coppa del Mondo di sci di fondo è al penultimo weekend di gare prima del trasferimento in Corea del Sud. Gli atleti, infatti, saranno di scena a Planica, in Slovenia, per una due giorni che permetterà di definire in maniera più accurata la classifica generale e, per i protagonisti, di affinare la condizione in vista della kermesse con i cinque cerchi. Il programma prevede le consuete ...

Coppa del mondo di Sci/ Le prove femminile a Cortina : il punto di Barbara Merlin (esclusiva) : Coppa del mondo di Sci: intervista esclusiva a Barbara Merlin sulle prossime prove femminili per la sfera di cristallo a Cortina d'Ampezzo. Occhi su Goggia e Brignone!.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 08:00:00 GMT)

