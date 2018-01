Sci alpino | Sofia Goggia in testa alla classifica di Coppa del Mondo di discesa!

Classifica Coppa del mondo di Sci alpino femminile 2018 : la graduatoria dopo la discesa di Cortina. Sofia Goggia alle spalle di Mikaela Shiffrin e prima nella specialità! : La discesa di Cortina ha sorriso a Sofia Goggia. L’azzurra ha ottenuto la sua seconda vittoria stagionale, la quarta in carriera, trionfando nella gara sull’Olimpia delle Tofane. La bergamasca è stata la più veloce, battendo al traguardo le due americane Lindsey Vonn e Mikaela Shiffrin. Quest’ultima si conferma una volta di più la regina della Coppa del mondo, con un distacco abissale sulle inseguitrici, ovvero Sofia Goggia, ...

Sci alpino : Julia Mancuso si ritira. A Cortina il saluto finale dell’americana : Julia Mancuso dice basta. La campionessa americana ha salutato la Coppa del Mondo proprio nella discesa libera di Cortina. La nativa del Nevada ha voluto salutare tutti i suoi tifosi sull’Olimpia delle Tofane, su una pista che l’aveva vista vincere nel 2007 in superG. Una decisione presa dopo i numerosi problemi alle anche e dopo molte operazioni. A 33 anni Mancuso aveva provato ancora una volta a tornare a gareggiare, per cercare la ...

Sci alpino - Sofia Goggia REGINA DELLE TOFANE! Nuovo trionfo a Cortina - battute le americane Vonn e Shiffrin in discesa! : Sofia Goggia ci ha preso gusto. Dopo aver ritrovato la vittoria la scorsa settimana a Bad Kleinkirchheim, la bergamasca si è presa un altro successo, probabilmente il più bello di tutti, sull’Olimpia DELLE Tofane di Cortina. Non c’è stato nulla da fare per le altre, che anche oggi hanno dovuto arrendersi alla velocità di Goggia. Su tutte le rivali americane, Lindsey Vonn in primis, seconda al traguardo dopo aver dato del filo da ...

LIVE Sci alpino - Discesa Cortina 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia vince ancora! Sconfitte Vonn e Shiffrin! : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera femminile di Cortina d’Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Per quanto visto ieri in prova, la grande favorita sarà l’americana Lindsey Vonn, che ama da sempre la pista Olimpia delle Tofane. La statunitense, tuttavia, dovrà guardarsi dall’agguerritissima squadra italiana, reduce dalla memorabile tripletta di Bad Kleinkirchheim. Sofia Goggia ...

LIVE Sci alpino - superG Kitzbuehel 2018 in DIRETTA : partenza spostata alle 13.00 per una forte nevicata : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG di Kitzbuehel, uno degli appuntamenti più attesi per la Coppa del Mondo di sci alpino. La partenza, inizialmente prevista per le 11.30, è stata spostata alle 13.00 a causa di una nevicata notturna. Si partirà dalla Mausefalle, mentre l’arrivo è previsto alla Oberhausberg. Gli uomini da battere saranno gli austriaci (Hannes Reichelt e Vincent Kriechmayr) ed i norvegesi (Aksel Lund ...

Sci alpino - discesa Cortina 2018 : orario d'inizio e come seguirla in tv. I pettorali di partenza : In streaming, invece, sarà possibile assistere alla gara di Cortina su Rai Play ed Eurosport Player . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE della discesa di Cortina. La startlist e i pettorali di ...

Sci alpino - discesa Cortina 2018 : orario d’inizio e come seguirlo in tv. I pettorali di partenza : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino torna in Italia. Sarà un fine settimana tutto dedicato alla velocità sulla mitica Olimpia dell Tofane. Oggi toccherà alla discesa in quella che ormai è la casa di Lindsey Vonn, capace di vincere ben 11 volte su questa pista. La gara è in programma alle 10.15. La discesa sarà trasmessa in tv sia in chiaro su Rai Sport HD, che sul satellite su Eurosport 2 HD. In streaming, invece, sarà possibile assistere ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Vonn a Cortina è al top : fiduciosa per una buona performance”. Federica Brignone : “Gara diversa rispetto a Bad Kleinkirchheim” : È tutto pronto per la tre giorni di gare a Cortina, quando fra domani e domenica si disputeranno due discese libere (una sarà il recupero di quella in Val D’Isere) e un superG. Queste le parole delle azzurre Sofia Goggia e Federica Brignone rilasciate ai nostri microfoni dopo la conferenza stampa indetta per l’occasione dalla Fisi, durante la quale ha parlato anche il capo allenatore Matteo Guadagnini. Sofia Goggia: “Quella di ...