: Sardegna: cocaina, ecstasy e anfetamina da spacciare, tre arresti a Sassari - Ventogal : Sardegna: cocaina, ecstasy e anfetamina da spacciare, tre arresti a Sassari - sardanews : Sardegna, muore a 31 anni per un’overdose di cocaina - Amaro57024721 : RT @Luciosalis: Silvio Berlusconi: «Nella mia villa in Sardegna cresce l'erba del viagra» A parte che hai rubato anche quel possedimento, o… - Luciosalis : Silvio Berlusconi: «Nella mia villa in Sardegna cresce l'erba del viagra» A parte che hai rubato anche quel possedi… - admaioramedia : PULA, Sorpreso mente spaccia cocaina: arrestato pregiudicato 61enne -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 19 gennaio 2018) Gli uomini della sezione antiterrorismo e pronto impiego della Guardia di Finanza di– lo scorso pomeriggio – hanno stretto le manette ai polsi a due giovani e una ragazza, tutti trentenni e sassaresi, accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’operazione gli uomini delle Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre mezzo chilo di droga tra marijuana, hashish,, eroina,e mdma. La sostanza stupefacente – una volta immessa nel mercato al dettaglio della droga – avrebbe potuto fruttare migliaia e migliaia di euro. In effetti i finanzieri hanno anche recuperato circa 1700 euro. Tutti in banconote di piccolo taglio che – secondo gli investigatori – sarebbero una parte del guadagno della vendita della droga. La sostanza stupefacente – dopo essere stata analizzata – è stata posta sotto sequestro e verrà distrutta. Un controllo casuale Come spesso ...