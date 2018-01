Sanremo 2018 Le canzoni dei big | le più belle secondo i critici

Sanremo 2018 - DUETTI AL FESTIVAL / Serena Rossi : "Avrò l'onore di accompagnare Renzo Rubino" : SANREMO 2018, DUETTI al FESTIVAL: i primi 11 accoppiamenti per la quarta serata, ecco la lista. Le ultime notizie sulla kermesse musicale che prenderà il via all'Ariston(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 21:14:00 GMT)

Sanremo 2018 - polemica sul prezzo dei biglietti e svelati alcuni ospiti e duetti : Molti non aspettano altro che di vedere come sarà la nuova edizione del Festival di Sanremo 2018. Una delle kermesse più famose d’Italia e che quest’anno si terrà dal 6 al 10 febbraio su Rai Uno. La conduzione sarà affidata a Claudio Baglioni che ha voluto al suo fianco Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Anche quest’anno non mancheranno i Big, tra cui ci sono Ron, Max Gazzè, Enzo Avitabile con Peppe Servillo, Ermal Meta in coppia con ...

Festival di Sanremo 2018 : svelati i primi duetti : Serena Rossi Ornella Vanoni con Alessandro Preziosi, Luca Barbarossa con Anna Foglietta, Le Vibrazioni con Skin. Elio e le Storie Tese si porteranno i Neri per Caso. Ne sentiremo delle belle al Festival di Sanremo 2018. Il direttore artistico della kermesse, Claudio Baglioni, ha svelato alcune delle coppie che si esibiranno quest’anno all’Ariston nella serata del venerdì, dedicata ai duetti. Le inedite formazioni musicali – ...

Sanremo 2018 - Claudio Baglioni : "Le mie canzoni come domande". Eccole in anteprima : E prendimi la mano, scappiamo via lontano in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia. E non capire niente, a parte che l'amore può salvare". La favola (d'attesa, sirene e mare) è nelle mani ...

Sanremo 2018 - Claudio Baglioni : «Le mie canzoni come domande». Eccole in anteprima : Al casinò di Sanremo, quando si è trattato di scegliere che mosse giocare, Claudio Baglioni ha evidentemente puntato tutto sull’amore, il tempo (il suo scorrere, la sua assenza), la fine e il suo avvicinarsi, la memoria che a volte arriva come un dono. E qualche altra perla più o meno rara. «C’era spazio per 20 brani: nessuno è leggero, sono punti d’osservazione di questa epoca non chiara, di passaggio, e quindi restano ...

I duetti del Festival di Sanremo 2018 : Michele Bravi - Giusy Ferreri - Arisa e tutti gli ospiti dei Campioni : Alcuni dei duetti del Festival di Sanremo 2018 sono stai svelati oggi, giovedì 18 gennaio, dopo l'ascolto dei brani dei Campioni in Rai. La stampa italiana ha infatti potuto ascoltare in anteprima esclusiva le 20 canzoni del Festival di Sanremo 2018 e da pochi minuti sono noti i primi ospiti che duetteranno con i Big nella serata del venerdì. Skin è attesa in duetto con Le Vibrazioni mentre Alice canterà con Ron. L'attore Alessandro Preziosi ...

Anteprima delle canzoni dei campioni in gara a Sanremo 2018 che hanno lasciato un po’ perplessi gli addetti ai lavori : Milano. “Sono dell’opinione che i testi delle nuove canzoni di Sanremo 2018 abbiano una leggerezza e rappresentano un motivo di interesse: sono punti di osservazione per la descrizione del nostro tempo, un’epoca non chiara, di passaggio. Non ci sono canzoni…Continua a leggere →

Sanremo 2018 - duetti : arrivano Michele Bravi - Giusy Ferreri - Arisa - Serena Rossi - Skin - Alessandro Preziosi - Anna Foglietta… : Festival di Sanremo 2018: ecco le ultime notizie sui duetti della serata del venerdì, ufficializzati i conduttori di Prima Festival, parla Claudio Baglioni. Sanremo 2018, i duetti della serata del venerdì Skin con Le Vibrazioni, Alice con Ron, Alessandro Preziosi con Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico. Sono alcune delle collaborazioni rese note dal direttore artistico […] L'articolo Sanremo 2018, duetti: arrivano Michele Bravi, Giusy ...

Sanremo 2018 : tutte le novità del 68° Festival della Canzone Italiana : Sanremo 2018 partirà il 6 febbraio e durerà come tradizione cinque serate fino alla finale di sabato 10 febbraio. Ecco di seguito tutte le novità di questa edizione del 68° Festival della Canzone Italiana. LA GUIDA COMPLETA SU #Sanremo Sanremo 2018: tutte le novità del 68° Festival della Canzone Italiana CONDUTTORI. La prima novità saliente è il cambio effettuato alla guida del Festival. Terminata l’era di Carlo Conti (durata per ben tre ...