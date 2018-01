Samsung Galaxy X pieghevole? Nulla a che vedere con il Surface Phone!

Il design di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus immaginato in un nuovo video : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus vengono immaginati in un nuovo render video in tutta la loro bellezza: rispetto ai modelli precedenti potremmo trovare cornici leggermente più ottimizzate e qualche cambiamento estetico nella zona sensore di impronte/fotocamera. Che ne dite del filmato realizzato da DBS designing? L'articolo Il design di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus immaginato in un nuovo video è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Fotocamera al top per Samsung Galaxy S8 e S7 in cinque minuti : nuova modalità ritratto : Da alcune settimane a questa parte poter contare su una Fotocamera al top con modelli top di gamma del calibro del Samsung Galaxy S8 ed S7 vuol dire tra le altre cose affidarsi alla cosiddetta modalità ritratto avanzata. Una delle migliori alternative presenti sul mercato in questo periodo è senza ombra di dubbio quella dei Google Pixel, alla luce dell'ottimo lavoro che è stato fatto dagli sviluppatori negli ultimi tempi. La novità più ...

Patch di dicembre per Samsung Galaxy S6 e S6 Edge Wind : l’aggiornamento mancava da agosto : Finisce il periodo di vuoto assoluto per i Samsung Galaxy S6 e S6 Edge brandizzati Wind, appena risaliti sul carro degli upgrade con l'aggiornamento XXU5EQL4, quello inclusivo della Patch di sicurezza di dicembre. L'ex top di gamma 2015 è riuscito, in questa circostanza, a fare anche meglio del suo diretto successore (ci riferiamo sempre ai rispettivi modelli serigrafati dall'operatore arancione), rimasto fermo alla Patch di ottobre, senza ...

Samsung avrebbe ultimato lo sviluppo del chip AI da impiegare sui Galaxy S9 : Dalla Corea arrivano voci secondo cui Samsung avrebbe completato lo sviluppo del suo chip AI, ossia quella unità di calcolo dedicata all'intelligenza artificiale L'articolo Samsung avrebbe ultimato lo sviluppo del chip AI da impiegare sui Galaxy S9 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A8 (2018) in super offerta su Amazon Italia con uno sconto di 82 euro : Volete Samsung Galaxy A8 (2018)? Allora non lasciatevi sfuggire questa super offerta! L'articolo Samsung Galaxy A8 (2018) in super offerta su Amazon Italia con uno sconto di 82 euro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Sony Xperia XZ1 - Xperia XZ Premium - Xperia XZ1 Compact - Samsung Galaxy S6 Edge e Galaxy A8 iniziano a ricevere le patch di sicurezza di gennaio : Comincia anche in Europa il rilascio delle patch di sicurezza di gennaio 2018 per Sony Xperia XZ1, Xperia XZ Premium, Xperia XZ1 Compact, Samsung Galaxy S6 Edge e Galaxy A8 (2015) L'articolo Sony Xperia XZ1, Xperia XZ Premium, Xperia XZ1 Compact, Samsung Galaxy S6 Edge e Galaxy A8 iniziano a ricevere le patch di sicurezza di gennaio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Perché chi possiede Samsung Galaxy S7 e S7 Edge potrebbe passare al Galaxy S9 : almeno 3 motivi : I possessori della prima ora di Samsung Galaxy S7 e S7 Edge, dopo oramai due anni di onorata carriera del loro top di gamma, potrebbero aver voglia di passare oltre e per molti sarà quasi automatico pensare al Samsung Galaxy S9, atteso tra il 25 e il 26 febbraio al Mobile World Congress e le cui vendite dovrebbero partire già nel mese di marzo. Quali i motivi che potrebbero spingere al doppio salto generazionale? Ce ne sono almeno tre, sia di ...

Altro possibile design del Samsung Galaxy X - ce n’è per tutti i gusti : Restiamo tutti concentrati sul Samsung Galaxy X, un dispositivo che molto farà discutere il prossimo anno (le ultime informazioni lo danno per presentato solo in occasione del CES 2019), e che in un primo momento sembrava potesse offrire una doppia soluzione smartphone/tablet, attraverso la collocazione di una cerniera speciale collocata parallelamente al lato lungo, che gli consentisse di aprirsi e chiudersi all'occorrenza. Un Altro spunto, ...

Samsung Galaxy Note 8 si spegne e non si riaccende più Morto : Batteria Samsung Galaxy Note 8 si scarica completamente e non si riaccende più Morto Ecco la soluzione che eviterà che la batteria si scarichi completamente spegnendo il telefono quando la batteria è al 12%.

Il Samsung Galaxy Note 8 arriva in versione PyeongChang 2018 Olympic Games Limited Edition : Dalla Corea del Sud arriva la notizia del lancio del Samsung Galaxy Note 8 in versione PyeongChang 2018 Olympic Games Limited Edition L'articolo Il Samsung Galaxy Note 8 arriva in versione PyeongChang 2018 Olympic Games Limited Edition è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Analisi ragionata su Samsung Galaxy S6 e Oreo : reali possibilità d’aggiornamento : Per ben due volte si è parlato della possibilità che il Samsung Galaxy S6 ricevesse l'aggiornamento ad Android Oreo 8.0, e che perfino potesse rendersi disponibile entro la fine di gennaio e gli inizi di febbraio, praticamente in contemporanea con il Galaxy S8. Questo è quanto vanno ribadendo i membri del social team della divisione americana, ed anche con una certa insistenza. Come precisato da SamMobile, è risaputo che spesso e volentieri i ...

Samsung rilascia l’app Thrive per il Samsung Galaxy Note 8 : Da Samsung arriva una nuova applicazione sviluppata in collaborazione con Thrive Global e studiata per consentire ai possessori del Samsung Galaxy Note 8 di gestire […] L'articolo Samsung rilascia l’app Thrive per il Samsung Galaxy Note 8 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Sbagliata la data di uscita del Samsung Galaxy S9 e S9 Plus? Prezzo più alto che mai : Sulla data di uscita del Samsung Galaxy S9 e S9 Plus continuano a prodursi rumor più o meno accreditati. Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato la notizia di una probabile presentazione il giorno 26 febbraio in quel di Barcellona, in occasione del Mobile World Congress e l'indicazione pure del 16 marzo per l'inizio delle vendite, almeno in specifici mercati. In realtà la soffiata, a monte, è stata fornita dal noto leaker Evan Blass ...

Samsung Galaxy S9 : nuovo leak sul programma di lancio Video : Stando a quanto riportato sul tweet iI 16 Marzo dovrebbe essere anche il giorno di disponibilità nei negozi di tutto il mondo. Le date sembrano avere senso, se si considera le date di presentazione, ...