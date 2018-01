Samsung Galaxy X | ecco le ultime novità sullo schermo del nuovo dispositivo

Non solo A8 - potrebbe arrivare anche Samsung Galaxy J8 2018 : Oltre al nuovo Galaxy A8 2018, Samsung potrebbe presto svelare al pubblico un nuovo arrivato della serie "J", ossia Samsung Galaxy J8 2018: diamo un'occhiata a quali potrebbero essere le caratteristiche tecniche del nuovo smartphone. L'articolo Non solo A8, potrebbe arrivare anche Samsung Galaxy J8 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Conferme e indicazioni su Samsung Galaxy S9/S9 Plus direttamente dalla Corea : Nuove indicazioni e qualche "conferma" sui nuovi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus arrivano direttamente dalla Corea del Sud, precisamente dall'autorevole ETNews: scopriamo le ultime novità sui prossimi flagship che saranno presentati al MWC 2018 di Barcellona. L'articolo Conferme e indicazioni su Samsung Galaxy S9/S9 Plus direttamente dalla Corea è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Piacevole sorpresa sul Samsung Galaxy S9 : prezzo al ribasso rispetto all’S8 : Manca poco più di un mese alla presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S9 e di tanto in tanto spuntano sul web alcune indiscrezioni anche di carattere commerciale, con relativi confronti con il Galaxy S8. A differenza di quanto avvenuto anche nel recentissimo passato, però, le novità trapelate oggi 19 gennaio sono decisamente più attendibili in quanto la fonte è interna al produttore. Quale sarà il prezzo di listino con il quale il ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus in Cina potrebbero costare meno che nel resto del mondo : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus potrebbero avere prezzi più bassi in Cina rispetto al resto del mondo. L'informazione arriva da Gui Xian, presidente di Samsung Cina. I due device saranno grandi protagonisti del MWC 2018, che inizierà il prossimo 26 febbraio. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus in Cina potrebbero costare meno che nel resto del mondo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung : partito dall’Asia il rilascio delle patch di gennaio per Galaxy S8 - S8 Plus - S7 - S7 Edge e A8+ (2018) : Samsung ha iniziato in Asia (Cina e India) a rilasciare le patch di sicurezza di gennaio 2018 per diversi smartphone di fascia medio-alta: si tratta in particolare Galaxy S8, Galaxy S8 Plus, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge e Galaxy A8+ (2018) L'articolo Samsung: partito dall’Asia il rilascio delle patch di gennaio per Galaxy S8, S8 Plus, S7, S7 Edge e A8+ (2018) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 : le possibili caratteristiche tecniche della fotocamera : Ci si avvicina alla data di presentazione del Samsung Galaxy S9 ed iniziano a trapelare le possibili caratteristiche del nuovo dispositivo dell'azienda asiatica. L'attesa è notevole sopratutto per quanto riguarda gli amanti di Android, perché si aspettano una risposta importante al successo clamoroso che sta riscuotendo l'iPhone X. Lo smartphone di Samsung non sarà il solo ad essere presentato durante il Mobile World Congress di Barcellona (a ...

Samsung Galaxy S9 - in Cina si prevede un prezzo più basso rispetto al Galaxy S8 : Il manager ha ammesso la tendenza al rialzo dei prezzi che ha contagiato le case produttrici, ma assicura che il prezzo del Galaxy S9 sarà il più basso al mondo. Un prezzo più appetibile potrebbe in ...

Immediata replica sui rallentamenti per i Samsung Galaxy e l’obsolescenza programmata : Non poteva mancare in queste ore una replica ufficiale da parte di Samsung per quanto riguarda le dure accuse riguardanti i rallentamenti dei suoi Samsung Galaxy, visto che l'Antitrust ha parlato di vera e propria obsolescenza programmata sia per il produttore coreano, sia per Apple. Questa mattina abbiamo già condiviso coi nostri lettori i primi dettagli sull'argomento, con apposito approfondimento, ma ora dobbiamo concentrarci assolutamente ...

Ritorno all’aggiornamento su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in Italia : XXS1DQLC per Vodafone : Ritorno all'aggiornamento per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge: l'interesse questa volta è tutto dalla parte dei brandizzati Vodafone, che a distanza di diverse settimane riprendono il processo di roll-out via OTA, accogliendo la patch di dicembre attraverso la serie firmware XXS1DQLC. La date build del pacchetto non è tra le più recenti (risale al 14 dicembre), ma comunque c'è da accontentarsi, trattandosi di un software destinato ad un modello ...

Plus di S8 su Samsung Galaxy S6 con l’aggiornamento di gennaio : XXU5ERA4 per XEF e XEU : Inizia anche l'era dell'aggiornamento di gennaio per Samsung Galaxy S6 e S6 Edge, anche se non direttamente in Italia, ma relativamente a Francia e Regno Unito, nell'ambito degli esemplari contraddistinti dal codice CSC 'XEF' (esemplari francesi ed inglesi no brand). Parliamo della serie firmware 'XXU5ERA4', con date build del 3 gennaio (non proprio recentissima, ma comunque più fresca rispetto al pacchetto che porta in dote la patch di ...

Samsung Galaxy e iPhone rallentati per spingere nuovi modelli - Antitrust per rimborsi e legge in Parlamento? : Dopo gli iPhone anche tutti i Samsung Galaxy già in commercio sono stati rallentati appositamente dai rispettivi produttori Apple e Samsung appunto per spingere gli acquirenti a comprare modelli nuovi? L'accusa dell'Antitrust in due provvedimenti distinti per le due società è chiara e precisa: entrambe le rivali operanti in Italia avrebbero volontariamente ridotto nel tempo le prestazioni software dei loro dispositivi proprio per indurre i ...

Samsung Galaxy X pieghevole? Nulla a che vedere con il Surface Phone! : Il 2018 e il 2019 sono gli anni in cui nel mercato smartphone comincerà una vero e propria rivoluzione da molti attesa: quella dei display flessibili. Dopo il brutto Axon M di ZTE, abbiamo visto come anche Samsung stia lavorando ad uno smartphone flessibile; quello che prima era soltanto un rumor e poi stato confermato ufficialmente da un dirigente della casa coreana. Al momento non si hanno delle immagini reali di questo dispositivo ma ...

Il design di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus immaginato in un nuovo video : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus vengono immaginati in un nuovo render video in tutta la loro bellezza: rispetto ai modelli precedenti potremmo trovare cornici leggermente più ottimizzate e qualche cambiamento estetico nella zona sensore di impronte/fotocamera. Che ne dite del filmato realizzato da DBS designing? L'articolo Il design di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus immaginato in un nuovo video è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Fotocamera al top per Samsung Galaxy S8 e S7 in cinque minuti : nuova modalità ritratto : Da alcune settimane a questa parte poter contare su una Fotocamera al top con modelli top di gamma del calibro del Samsung Galaxy S8 ed S7 vuol dire tra le altre cose affidarsi alla cosiddetta modalità ritratto avanzata. Una delle migliori alternative presenti sul mercato in questo periodo è senza ombra di dubbio quella dei Google Pixel, alla luce dell'ottimo lavoro che è stato fatto dagli sviluppatori negli ultimi tempi. La novità più ...