slitta l'audizione in Congresso di Hope Hicks, advisor della prima ora del presidente Donald Trump e attuale direttore della comunicazione della Casa Bianca. Lo rivelano i media Usa. La Hicks doveva essere ascoltata oggi dalla commissione Intelligence della Camera dei Rappresentanti che indaga sul Russiagate, ovvero sulle interferenze di Mosca nelle presidenziali Usa e sulle possibili collusioni tra l'entourage del miliardario e il Cremlino. Non è ancora stata fissata una data per un'altra convocazione.(Di venerdì 19 gennaio 2018)

