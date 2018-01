Russia | Navalny denuncia i legami tra M5S | Lega e Putin

La Corte suprema respinge il ricorso di Navalny : non potrà candidarsi in Russia : Mosca - La Corte suprema russa ha respinto il ricorso presentato da Aleksei Navalny contro la decisione della Commissione elettorale di non accettare la sua candidatura alle elezioni presidenziali del ...

Russia - Corte suprema boccia il ricorso di Navalny : “Non può candidarsi alle elezioni presidenziali” : La Corte suprema russa ha respinto il ricorso presentato da Aleksei Navalny contro la decisione della commissione elettorale di non accettare la sua candidatura alle elezioni presidenziali del prossimo marzo contro Vladimir Putin. E’ quindi confermato che il leader dell’opposizione non potrà presentarsi agli elettori. Per la Corte la decisione della Commissione elettorale, che ha bloccato la candidatura di Navalny citando la sua condanna ...

Elezioni Russia - escluso Navalny. Ue : seri dubbi su voto democratico - : Un portavoce dell'Alto rappresentante Ue Mogherini commenta la decisione della Commissione elettorale russa: "Accuse politicamente motivate non dovrebbero essere usate per impedire la partecipazione ...

Russia - bocciata la candidatura alle presidenziali del 2018 delloppositore Navalny : La Commissione centrale elettorale della Russia ha stabilito che il leader dell'opposizione, Alexey Navalny, non potrà correre per le presidenziali del 2018 . Navalny, 41 anni, è stato incarcerato tre ...

