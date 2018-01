Rugby | Challenge Cup 2018 | le Zebre per una degna chiusura Contro Agen per la prima

Rugby - Champions Cup e Challenge Cup 2018 : i migliori azzurri di giornata. Super Giovanni Licata : Doppia trasferta europea per le due franchigie italiane tra Champions Cup e Challenge Cup. Arriva una doppia sconfitta in terra francese, che era comunque annunciata alla vigilia. Sabato le Zebre sono state nettamente battute a Pau, per 42-14. Risultato peggiore, ma prestazione forse un filo migliore per la Benetton Treviso, battuta ieri pomeriggio in casa di Tolone per 36-0. Andiamo a rivivere questo turno di coppe europee con i migliori ...

Rugby - Challenge Cup 2018 : un super Licata non basta - a Pau le Zebre battute 42-14 : Arriva l’ennesima sconfitta per le Zebre nella Challenge Cup di Rugby 2018: l’unica compagine italiana impegnata nella manifestazione viene battuta in Francia, a Pau, dai padroni di casa per 42-14. Non basta un super Giovanni Licata agli ospiti: prestazione super per il siciliano che dà segnali davvero importanti in vista del Sei Nazioni. Partono fortissimo i padroni di casa transalpini che dopo un minuto oltrepassano già la linea di ...

Rugby - Challenge Cup 2018 : Zebre a Pau per l’onore. Pronostico tutto per i transalpini : Le Zebre cercano a Pau una buona prestazione in una Challenge Cup in cui, ormai, gli emiliani hanno poco da dire. Dopo sole quattro gare infatti la squadra italiana è aritmeticamente eliminata e punterà a provare a togliere lo zero dalla casella vittorie nella competizione europea. I bianconeri infatti hanno ottenuto finora tre punti, uno per bonus offensivo e due difensivo, mentre i transalpini in una sola occasione non hanno trovato, oltre ...

Rugby - Challenge Cup 2017-2018 : che crollo delle Zebre. 69-12 per Gloucester : Giornata di Challenge Cup di Rugby davvero da dimenticare per le Zebre. L’unica compagine azzurra impegnata nella manifestazione è volata in Inghilterra, a Gloucester, per andare a caccia di un buon risultato dopo le positive ultime uscite, invece è stata colpita da una vera e propria doccia fredda. Il risultato finale recita 69-12 in favore dei padroni di casa, eccezionali nei primi 70′ dove gli azzurri non sono apparsi davvero in ...

Rugby - Challenge Cup 2017-2018 : Zebre in trasferta a Gloucester per vendicare l’ultima sconfitta : Dopo il 26-33 maturato a Parma lo scorso sabato, domani torneranno a sfidarsi Zebre e Gloucester, nella quarta giornata della Challenge Cup di Rugby, questa volta in Inghilterra: dopo la vittoria di ieri di Pau su Agen per 26-12, alla formazione britannica non resta che la vittoria per continuare ad inseguire il primo posto nel girone e la qualificazione matematica ai quarti di finale. Infatti al momento la classifica recita: Pau 19, Gloucester ...

Rugby - Champions Cup e Challenge Cup 2017-2018 : i migliori azzurri della terza giornata : Sabato dedicato alle Coppe Europee quello del Rugby: si sono disputati gli incontri per quanto riguarda il terzo turno della Champions Cup e la Challenge Cup. Impegnate le due franchigie italiane di rilievo: Benetton Treviso e Zebre. Sono arrivate due sconfitte con moltissimi rimpianti: sia i veneti che i ragazzi guidati da coach Bradley sono andati vicinissimi all’impresa, arrendendosi praticamente negli ultimi minuti alle rispettive ...

Rugby - Challenge Cup 2017-2018 : sconfitta di misura per le Zebre con Gloucester : Non si sbloccano le Zebre al Lanfranchi di Parma: dopo la splendida vittoria di settimana scorsa sul Connacht nel Pro 14, arriva una sconfitta di misura nella terza giornata della Challenge Cup di Rugby. Il Gloucester si impone a domicilio per 33-26 al termine di una partita davvero tiratissima che ha visto i padroni di casa non lontani dal colpo grosso. Partenza sprint delle Zebre che passano in vantaggio addirittura per 14-0 dopo i primi 20 ...