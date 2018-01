Ruby Rose in sedia a rotelle tranquillizza i fan | “devo operarmi ma starò bene”

: #RubyRose, la star di #OrangeIsTheNewBlack in sedia a rotelle. Guarda qui: - kikapress : #RubyRose, la star di #OrangeIsTheNewBlack in sedia a rotelle. Guarda qui: - mayraribm : Laura Preponderante ou Ruby Rose? — lauraaaaa?? - daianezaffari : A base da Ruby Rose é boa? - cbzunigaf1 : RT @adorocinema: John Wick 3 terá a volta de Laurence Fishburne, Common e Ruby Rose - piedadejulia : @eibrunagomes Luisance e ruby rose -

Leggi la notizia su news.mtv

(Di venerdì 19 gennaio 2018)ha appena postato una foto in, ma per non far allarmare i fan, ha subito spiegato di cosa si tratta. L’attrice, che nell’immagine è in pigiama e ha un’espressione seria, ha spiegato che negli ultimi anni ha avuto a che fare con un problema alla spina dorsale. “Adesso sono ricoverata per un’operazione alla schiena, ma dovrò rimanere attiva, quindi prima che mi vediate con il bastone o inin pubblico, vi dico che sto bene ebene” ha scrittosu Twitter. So..For the past few years (decade) I’ve been dealing with a spine issue. I am now recovering from a back procedure, but I do need to stay active, so before I get seen with my cane and wheel chair in public, I’d rather put it out there that I’m fine and going to be fine. pic.twitter.com/7nVw5fIk3k —(@) 18 gennaio ...