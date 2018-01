Romanzo Famigliare | anticipazioni quinta puntata di lunedì 22 gennaio 2018

Romanzo Famigliare - trama quinta puntata : Emma ed Agostino nei guai! : Nella quinta e penultima puntata della fiction Rai Romanzo famigliare, con protagonisti Vittoria Puccini, Giancarlo Giannini e Guido Caprini ci saranno guai e pericoli per Emma in Fondazione ed Agostino in Marina. La fiction Rai Romanzo famigliare è giunta già al suo penultimo appuntamento, previsto per lunedi 22 gennaio. Nella quinta puntata di questo family drama ambientato a Livorno vedremo Emma (Vittoria Puccini) rischiare la galera a causa ...

“Romanzo Famigliare” – Quarta puntata di martedì 16 gennaio 2018 – Trama e anticipazioni. : Quarta puntata con Romanzo Famigliare, la nuova fiction di Raiuno, composta da sei puntate. Un racconto che mette in luce le tante contraddizioni, ma anche le grandi similitudini generazionali che dividono, e allo stesso tempo uniscono, le vite dei componenti della famiglia Liegi, una delle casate di origine ebraica più in vista di Livorno con […] L'articolo “Romanzo Famigliare” – Quarta puntata di martedì 16 gennaio 2018 – Trama e ...

“Romanzo Famigliare” – Terza puntata di lunedì 15 gennaio 2018 – Trama e anticipazioni. : Terza puntata con Romanzo Famigliare, la nuova fiction di Raiuno, composta da sei puntate. Un racconto che mette in luce le tante contraddizioni, ma anche le grandi similitudini generazionali che dividono, e allo stesso tempo uniscono, le vite dei componenti della famiglia Liegi, una delle casate di origine ebraica più in vista di Livorno con […] L'articolo “Romanzo Famigliare” – Terza puntata di lunedì 15 gennaio 2018 – Trama e ...

Ascolti TV | Martedì 16 gennaio 2018. Romanzo Famigliare al 20.4% - Ma che Bella Sorpresa 12% - Il Terzo Indizio 6.4% - Stasera Tutto è Possibile 8.5% : Romanzo Famigliare Su Rai1 Romanzo Famigliare ha conquistato 5.067.000 spettatori pari al 20.4% di share. Su Canale 5 Ma Che Bella Sorpresa ha raccolto davanti al video 2.892.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.965.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Italia 1 Harry Potter e la Pietra Filosofale ha intrattenuto 2.003.000 spettatori (8.9%). Su Rai3 #CartaBianca ha raccolto davanti al ...

Romanzo Famigliare / Replica quarta puntata e commento : una nuova possibilità per Emma e Giorgio? : Cosa è accaduto nella quarta puntata di ROMANZO FAMIGLIARE? Ecco il riassunto dell'episodio e tutte le info utili per rivederlo in Replica sul sito di RaiPlay. (Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 08:07:00 GMT)

Romanzo Famigliare / Anticipazioni 22 Gennaio 2018 e diretta quarta : il tradimento di Agostino : ROMANZO FAMIGLIARE, Anticipazioni quinta puntata del 22 Gennaio 2018. Emma rischia il carcere a causa della Fondazione, mentre Agostino riceve un provvedimento disciplinare.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 23:17:00 GMT)

Anticipazioni Romanzo Famigliare del 22 gennaio - nella quinta puntata guai per Agostino in Marina ed Emma in Fondazione : Continua su Rai1 la programmazione della fiction diretta da Francesca Archibugi: con la quinta puntata di Romanzo Famigliare del 22 gennaio vanno in onda in prima serata su Rai1 il settimo e l'ottavo episodio di questo family drama all'italiana ambientato a Livorno, con l'Accademia Navale sullo sfondo. CAST E PERSONAGGI DI Romanzo Famigliare, LA SERIE DI RAI1 CON VITTORIA PUCCINI E GUIDO CAPRINO Proprio le vicende della vita della Marina ...