Roma | prof arrestato per violenza sessuale su studentessa 15enne | la compagna | ' Volevo

Roma - il professore accusato di violenza : «Ero innamorato» : Gli alunni sono ancora increduli e i genitori combattuti fra la condanna assoluta e i tentativi di giustificare Massimo De Angelis, il professore di italiano e latino di 53 anni, arrestato perché, per due mesi, ha abusato di una studentessa di 15 anni durante le ripetizioni private all’istituto Massimo di Roma, uno dei licei più prestigiosi della città, nel cuore del quartiere Eur. Sono stati i genitori della ragazza, dopo avere ...

Interrogato il Professore del Liceo Massimo di Roma, Massimo De Angelis, che ha abusato della studentessa 15enne: «ero innamorato di lei, è stato un rapporto consenziente»

Roma - il prof arrestato per violenza al liceo Massimo : «Tutto vero - ero innamorato» : Di fronte al gip crolla e ammette le contestazioni: «È tutto vero quello che è successo, ma io ero innamorato di lei. Una cosa del genere non mi era mai successa in 25 anni di...

Liceo Massimo Roma - prof. ammette abusi su studentessa : “Ero innamorato - rapporto consenziente. Chiedo scusa” : “È tutto vero quello che è successo, ma io ero innamorato di lei. Una cosa del genere non mi era mai successa in 25 anni di insegnamento. È stato un rapporto consenziente“. Si è difeso così davanti al gip Massimo De Angelis, il professore del Liceo Massimo arrestato a Roma per violenza sessuale ai danni di una sua alunna quindicenne. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia in carcere a Regina Coeli, l’uomo ha ammesso ...