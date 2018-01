Roma | il Chelsea tenta Monchi 50 milioni per Dzeko e Emerson

DZEKO ED EMERSON AL CHELSEA? / Calciomercato Roma news : l'agente rassicura - Edin vuole restare a Roma! : DZEKO ed EMERSON al CHELSEA? Calciomercato Roma news, 50 milioni di euro dai blues per arrivare ai due calciatori della squadra giallorossa. I capitolini chiedono altri 15 di bonus.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:06:00 GMT)

Dzeko ed Emerson al Chelsea? L’impatto sui conti della Roma : Ecco quale potrebbe essere l'impatto dell'eventuale cessione di Edin Dzeko ed Emerson Palmieri al Chelsea sui conti della società giallorossa. L'articolo Dzeko ed Emerson al Chelsea? L’impatto sui conti della Roma è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Dzeko ed Emerson al Chelsea? / Calciomercato Roma news : Abramovich pronto ad alzare l'offerta : Dzeko ed Emerson al Chelsea? Calciomercato Roma news, 50 milioni di euro dai blues per arrivare ai due calciatori della squadra giallorossa. I capitolini chiedono altri 15 di bonus.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 11:15:00 GMT)

Roma - Dzeko ed Emerson Palmieri nel mirino del Chelsea : pronti 55 milioni e… : Roma, Dzeko ed Emerson Palmieri nel mirino del Chelsea: pronti 55 milioni e… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, Dzeko ED Emerson Palmieri- Il Chelsea punta forte su Dzeko ed Emerson Palmieri. Secondo quanto riportato da “SportMediaset“, il club inglese sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da 55 ...

DZEKO ED EMERSON AL CHELSEA? / Calciomercato Roma news : l'agente del brasiliano conferma la trattativa : DZEKO ed EMERSON al CHELSEA? Calciomercato Roma news, 50 milioni di euro dai blues per arrivare ai due calciatori della squadra giallorossa. I capitolini chiedono altri 15 di bonus.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 09:13:00 GMT)

Roma - attenta al Chelsea : 50 milioni per Emerson e Dzeko : Mentre continuano ad apparire nuovi striscioni contro il presidente Pallotta e, stavolta, anche rivolti ai giocatori ("domenica che famo?") da Londra rimbalza un'indiscrezione che agita la serata dei ...

Dzeko ed Emerson al Chelsea?/ Calciomercato Roma news : 50 milioni di euro dai blues - ma i giallorossi... : Dzeko ed Emerson al Chelsea? Calciomercato Roma news, 50 milioni di euro dai blues per arrivare ai due calciatori della squadra giallorossa. I capitolini chiedono altri 15 di bonus.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 06:30:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - 50 milioni dal Chelsea per Dzeko ed Emerson Palmieri (Ultime notizie) : Calciomercato Roma News, ultime sulla squadra di Eusebio Di Francesco: mega affare col Chelsea, offerta da cinquanta milioni di euro per arrivare a Edin Dzeko ed Emerson Palmieri.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 03:40:00 GMT)

Roma - il Chelsea offre 50 milioni più il prestito di Batshuayi per Dzeko ed Emerson : Supermarket Roma: il Chelsea prova l'affondo recapitando a Monchi un'offerta per Emerson e Dzeko di 50 milioni di euro. I Blues avrebbero inoltrato la richiesta a Trigoria per portare a Londra il ...

Calciomercato Roma - trattativa con il Chelsea per Emerson e Dzeko : l’offerta con contropartita e l’eventuale sostituto del bosniaco : Calciomercato Roma – Sono ore caldissime in casa Roma, in particolar modo tiene banco il mercato con tante operazioni in uscita. Non solo quella per il trasferimento in Cina di Nainggolan ma si potrebbero concludere operazioni clamorose con il Chelsea di Antonio Conte. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ non solo Emerson nel mirino dei Blues, assalto anche all’attaccante Edin Dzeko. Pronta un’offerta ...

Emerson Palmieri al Chelsea? / Calciomercato Roma : oscurato da Kolarov dopo l'infortunio : Emerson Palmieri al Chelsea? Calciomercato Roma: Conte insiste, ma i rapporti freddi con il patron Abramovich potrebbero essere un problema per i Blues(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 14:39:00 GMT)

EMERSON PALMIERI AL CHELSEA? / Calciomercato Roma : i dettagli dell'offerta dei Blues : EMERSON PALMIERI al CHELSEA? Calciomercato Roma: Conte insiste, ma i rapporti freddi con il patron Abramovich potrebbero essere un problema per i Blues(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 11:35:00 GMT)

Emerson Palmieri al Chelsea?/ Calciomercato Roma : Conte insiste - ma Abramovich... : Emerson Palmieri al Chelsea? Calciomercato Roma: Conte insiste, ma i rapporti freddi con il patron Abramovich potrebbero essere un problema per i Blues(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 09:35:00 GMT)

Emerson - Chelsea e Roma sempre più vicine : Se Radja Nainggolan sembra destinato a restare alla Roma, Eusebio Di Francesco si prepara comunque a perdere un tassello importante della propria rosa, seppur non titolare. Il Chelsea ha infatti rotto ...