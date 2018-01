Roma | al liceo dei gesuiti prof pedofilo arrestato per abusi su un' alunna 15enne

Prof Liceo 'Massimo" - abusi sulla studentessa/ Roma - Massimo De Angelis : "innamorato - lei era consenziente" : Interrogato il Professore del Liceo Massimo di Roma, Massimo De Angelis, che ha abusato della studentessa 15enne:

Liceo Massimo Roma - prof. ammette abusi su studentessa : “Ero innamorato - rapporto consenziente. Chiedo scusa” : “È tutto vero quello che è successo, ma io ero innamorato di lei. Una cosa del genere non mi era mai successa in 25 anni di insegnamento. È stato un rapporto consenziente“. Si è difeso così davanti al gip Massimo De Angelis, il professore del Liceo Massimo arrestato a Roma per violenza sessuale ai danni di una sua alunna quindicenne. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia in carcere a Regina Coeli, l’uomo ha ammesso ...

Roma - insegnante arrestato per abusi su alunna. Gli studenti del Liceo Massimo : “Ci hanno detto di non parlare” : Gli studenti e i genitori dei ragazzi del Liceo Massimo a Roma rispondono alle domande dei giornalisti sull’arresto di un professore per abusi su una minore. A far scattare le indagini è stata la denuncia dei genitori della ragazza che – dopo aver letto alcuni messaggi sul suo telefonino – insospettiti dallo strano comportamento a scuola e nei loro confronti, sono arrivati a scoprire quanto stava accadendo. L’istituto ...

