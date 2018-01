Roma | agenti di Emerson Palmieri a Londra | si tratta col Chelsea

Calciomercato Roma/ News : Strootman polemico e i suoi agenti si guardano intorno (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: Kevin Strootman "sbotta" nel post partita e si parla di un possibile addio verso l'estero nella prossima stagione.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 12:36:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - presto incontro tra gli agenti di Bruno Peres e Benfica (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Monchi sembra pronto a cedere al Sassuolo in prestito Moreno e Under per arrivare a Matteo Politano.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 12:32:00 GMT)

Roma - aggredisce agenti a calci e pugni - poi distrugge la volante : arrestato : Porta Maggiore, aggredisce agente di Polizia durante un controllo: arrestato. I poliziotti del commissariato Porta Maggiore, durante un normale controllo in piazza Santa Maria Maggiore, hanno ...

Roma - Capodanno blindato : 1.200 agenti in strada e 20 varchi di controllo : Ultima ordinanza anti-botti nella Capitale, dal prossimo anno farà parte (in modo permanente) del nuovo regolamento di polizia urbana. varchi con metal detector al Circo Massimo (e doppia cinturazione ...

Roma - piano anti-corruzione per i vigili : da gennaio cambio d'ufficio e ruolo per 500 agenti : Dopo le rotazioni tra i diversi gruppi, dall'8 gennaio i vigili urbani della Capitale inizieranno a cambiare incarichi e mansioni e sarà messa in campo una serie di controlli a campione sugli atti ...

Capodanno a Roma - massima allerta : più agenti e Centro off-limits : Centro storico interdetto a camion e furgoncini, fioriere anti-sfondamento nei principali punti di accesso alla ztl, 400 vigili mobilitati e altrettanti uomini tra polizia e carabinieri. La questura, ...

Roma - agenti in borghese sui bus : Forze dell'ordine in borghese sui mezzi e nelle zone più a rischio e nuove cabine rinforzate sui bus, almeno 70, predisposte nei prossimi mesi. Si tratta del piano anti-aggressioni predisposto da Atac ...

Roma : Atac pensa a spray al peperoncino e agenti in borghese sui bus - : Dopo gli ultimi episodi di violenza, l'Azienda dei trasporti pubblici Romani ha deciso di rafforzare i sistemi di sicurezza sui propri mezzi. Incrementata anche la presenza di telecamere

Roma - 'Documenti - prego' : automobilista prende a pugni gli agenti e gli spacca l'auto : Ha reagito tirando calci e pugni agli agenti del commissariato Porta Maggiore, che gli avevano chiesto i documenti per identificarlo. Poi quando è salito sulla volante per essere portato negli uffici ...

Roma - rivolta nel centro per minori non accompagnati : Agenti aggrediti con sedie e bastoni : Alcuni Agenti della Polizia Locale sono stati aggrediti con bastoni e altri oggetti contundenti nel centro di primissima accoglienza per minori stranieri non accompagnati di Via Annibale Maria di Francia, nel quartiere Fidene, alla periferia nord di Roma.Secondo le prime informazioni, diffuse dall’UGL Polizia Locale di Roma, stamani i caschi bianchi, dopo aver provato ad impedire la fuga di alcuni ospiti del centro, sarebbero stati ...

Roma - rivolta nel centro per minori non accompagnati : "Agenti aggrediti con sedie e bastoni" : Il centro di via Annibale Maria di Francia, gestito dall'associazione Virtus Italia Onlus è già stato al centro di diversi episodi di cronaca in passato. Nel maggio del 2016 all'interno della ...

Roma - Natale blindato : più agenti davanti ai monumenti : Arriva il piano sicurezza di Roma per le festività natalizie, oggi al centro del comitato per l'ordine e la sicurezza a cui ha partecipato anche la sindaca Virginia Raggi. A riferire l'esito della ...

Roma : Cisl Fp - permettere assunzione in deroga agenti Polizia locale (2) : (AdnKronos) - Così come avvenuto per gli insegnanti e gli educatori, tenendo presente la tenuta finanziaria degli Enti, sottolinea, "anche al ruolo di agente di Polizia locale deve essere riconosciuta al Comune l’opportunità di assunzione in deroga, al fine di dare, in primo luogo, un riconoscimento

Roma : Cisl Fp - permettere assunzione in deroga agenti Polizia locale : Roma, 24 nov. (AdnKronos) - "Apprendo con positività dell’incontro tra la Sindaca di Roma Virginia Raggi e la Ministra della Pa, Marianna Madia su un tema così delicato come l’assunzione in deroga di nuovi agenti di Polizia locale". Ad affermarlo in una nota è Maurizio Petriccioli, il segretario gen