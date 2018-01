Rizzo - Atalanta sta scrivendo la storia : BERGAMO, 19 GEN - "L'Atalanta è una famiglia che lavora unita per un grande obiettivo e sta scrivendo la storia". Luca Rizzo, finora l'unico arrivo del calciomercato di riparazione dei bergamaschi, ha ...

Calciomercato Atalanta - ufficiale l’arrivo di Rizzo : il comunicato del club : Calciomercato Atalanta – “Atalanta B.C. comunica l’acquisizione dal Bologna a titolo temporaneo con opzione per il riscatto del calciatore Luca Rizzo”. Colpo di mercato per l’Atalanta che non ha intenzione di fermarsi in campionato, Europa League e Coppa Italia e mette a segno un acquisto importante per il tecnico Gasperini. Il centrocampista arriva dal Bologna a titolo temporaneo con opzione di riscatto. L'articolo ...

Atalanta-Spal 1-1 - partita dai due volti : Rizzo risponde a Cristante : ROMA - L' Atalanta frena ancora. Gli uomini di Gasperini, dopo un primo tempo perfetto, si fanno raggiungere nella ripresa da un gol di Luca Rizzo . Finisce 1-1 nel fortino dell'Atleti Azzurri d'...

