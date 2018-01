Ripple | molto più che una valuta digitale su cui fare trading

: @jajaranza ripple sotto al dollaro, Bitcoin sotto ai 10k, ether sotto i 900...a me pare molto più profonda rispetto… - AntonioBarbone : @jajaranza ripple sotto al dollaro, Bitcoin sotto ai 10k, ether sotto i 900...a me pare molto più profonda rispetto… - FilocamoF : #Bitcoin etc: per chi volesse capire le fluttuazioni di prezzo e farsi un'idea su questo investimento molto alterna… - PiePaz0 : RT @ItaliaRipple: @infoiteconomia Vorrei far notare a tutti che Ripple ha superato a pieni voti due forti ostacoli, prima Coinbase e dopo c… - Michele93440868 : @zapRipple @rippletrippleba Menomale! Sono felicissimo, sto imparando molto Ripple è il mio primo investimento l’ho… - JustMissEly : RT @ItaliaRipple: @infoiteconomia Vorrei far notare a tutti che Ripple ha superato a pieni voti due forti ostacoli, prima Coinbase e dopo c… -

(Di venerdì 19 gennaio 2018) Sul mercato delle criptovalute, sotto i riflettori ci sono finiti soprattutto Bitcoin ed Ethereum. Ma nel vasto mercato delle monete digitali c'è un terzo elemento che invece merita molta attenzione. Si tratta di. Non a caso parliamo di uno degli asset più negoziati in assoluto in Corea del Sud, ovvero il mercato leader per le criptovalute. Giovani e anziani hanno investitoin questo settore, con la speranza (non sempre verificata) di ottenere un rapido profitto.Nel corso degli ultimi mesi l'XRP - l'abbreviazione di- è giunto tra le prime cinque criptovalute per capitalizzazione di mercato su CoinMarketCap. Basta vedere su una qualsiasi piattaforma dil'andamento delle quotazioni per verificarlo (qui è spiegato come funziona BDSwiss guida). Un guadagno di quasi il 150% durante la prima settimana di gennaio ha reso uno dei fondatori die ora ...