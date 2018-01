Rio de Janeiro | auto travolge turisti a Copacabana | muore bimbo di 8 mesi | video

: La storica chiesa di Candelaria a Rio De Janeiro - ViaggidiMiranda : La storica chiesa di Candelaria a Rio De Janeiro - Paolino843 : RT @MediasetTgcom24: Rio de Janeiro, auto travolge pedoni su marciapiede: 15 feriti #foto - doloresgalli : RT @Emergenza24: UPDATE [19.01-09:20] #Copacabana #Rio de Janeiro #Brasile VEICOLO INVESTE PEDONI +15 #feriti 1 morto (8 mesi) https://t.co… - CityandCity : Rio de Janeiro, Brasile: 184.000 brasiliani hanno riempito il leggendario stadio Maracanà. Il 16 gennaio 1988,... - Emergenza24 : UPDATE [19.01-09:20] #Copacabana #Rio de Janeiro #Brasile VEICOLO INVESTE PEDONI +15 #feriti 1 morto (8 mesi) -

(Di venerdì 19 gennaio 2018) Giovedì sera di terrore a Rio de: un'ha fatto irruzione nel lungomare di #, a sud della metropoli brasiliana, provocando un morto ed almeno undici feriti, otto dei quali ricoverati in ospedale. Un bambino di otto, rimasto gravemente ferito nello scontro, è deceduto poche ore dopo in ospedale. Il portale il Globo ha riportato la testimonianza del quarantenne Lasmar Daria. Quest'ultimo ha spiegato che il personale medico ha cercato di rianimare il bambino per circa 50 minuti senza alcun risultato. In un primo momento si era parlato di un numero maggiore di feriti e si temeva il peggio visto la spiaggia più famosa del mondo era affollata dinel momento in cui si è verificato il terribile impatto. In un successivo tweet la polizia locale ha riferito che il conducente della vettura è stato fermato e trasferito alla stazione di polizia ...