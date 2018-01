Riforma Pensioni | Gentiloni | no stop Fornero | non si può scardinare il sistema

: "Il Punto" - lgravela : "Il Punto" - Crimaker81 : RT @giornali_it: #Fisco, #sicurezza, #pensioni, #famiglia: ecco i 10 punti - giornali_it : #Fisco, #sicurezza, #pensioni, #famiglia: ecco i 10 punti - DENUBBIO : Pensioni, Brunetta: riforma Fornero insostenibile, sarà cancellata, le novità. - s_sonia2 : C’è qualcuno del M5s che mi può spiegare se c’è un’idea di riforma sulle pensioni per chi ha raggiunto i 20 anni di… -

(Di venerdì 19 gennaio 2018) Da una parte c'è chi l'attacca duramente e propone di abolirla, dall'altra parte c'è chi chiede di modificarla significativamente, pochi quelli che difendono latargata. Mentre in campagna elettorale il leader della Lega Matteo Salvini e il candidato premier del Movimento 5 stelle VIDEO continuano a promettere l'abolizione della leggevarata nel 2011 in un momento di crisi drammatica per l'Italia, mostra la massima prudenza il presidente del Consiglio #Paolosecondo il quale non vanno toccati né ilprevidenziale né quello fiscale.difende la leggeAll'insegna di slogan come meno tasse per tutti ealla leggeprosegue la campagna elettorale verso le elezioni politiche del 4 marzo 2018. Ma l'inquilino di Palazzo Chigi mantiene una linea istituzionale a difesa dele della ...