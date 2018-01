Regione Lazio | Refrigeri su erosione costiera | al lavoro insieme

Regione Lazio : al via l'opera di difesa della costa di Fregene : Roma, 19 gen. (askanews) Il 7 febbraio si aprirà la conferenza dei servizi che, entro 60 giorni, avvierà i lavori disposti per contrastare l'erosione del tratto di costa di Fregene, con la posa del ...

Sanità - Regione Lazio : calano i parti cesarei : Roma, 18 gen. (askanews) 'Per gli interventi su fratture del collo del femore in pazienti anziani eseguiti entro due giorni dall'accesso nella struttura di ricovero il Lazio segna un netto ...

Lazio - Lombardi : M5s è stato governo ombra in Regione : Tutte le forze politiche hanno dimostrato di non avere visione e fanno una politica di rimessa mettendo toppe peggiori del buco, …

Lazio - Lombardi accusa : Pd usa Regione per la campagna elettorale : Roma, 17 gen. (askanews) 'Per l'ennesima volta constatiamo che il Pd e lo staff del presidente uscente Zingaretti usano l'ente istituzionale Regione Lazio per fare campagna elettorale contro Roberta ...

Regione Lazio a Lombardi : non conosce ospedale S. Filippo Neri : Roma, 17 gen. (askanews) 'Dispiace constatare per l'ennesima volta che Roberta Lombardi parla di qualcosa di cui non conosce affatto dati e notizie, arrivando a disprezzare un ospedale pubblico, il ...

Lazio - Aurigemma (FI) : Pd utilizza Regione per patto anti-Renzi : Roma, 17 gen. (askanews) 'Zingaretti utilizza il Lazio come una sorta di laboratorio politico anti-Renzi. Tutto ciò avviene sulla pelle dei cittadini della nostra regione, che invece di votare un ...

Regione Lazio : in un bando oltre 5 milioni per artigianato : Roma, 17 gen. (askanews) oltre 5 milioni di euro per aiutare artigiani e Pmi del Lazio a modernizzarsi, migliorare la loro competitività e puntare sull'internazionale. Questo lo scopo dei due bandi ...

Lorenzin : "Io candidata alla Regione Lazio? Ipotesi in campo" : "Non c'è niente di deciso, ma stiamo prendendo in considerazione tutte le Ipotesi per potere mettere in campo una lista dignitosa e che abbia un programma serio sulla sanità del Lazio". Lo dice la ...

Regionali Lazio - Pirozzi : chi decide futuro Amatrice? La Regione : Roma, 15 gen. (askanews) 'Chi fa le gare per le macerie è la regione Lazio, chi decide le procedure per la ricostruzione è la regione Lazio, chi decide la priorità dei finanziamenti è la regione Lazio,...

Regione Lazio - centrodestra nel caos. E Salvini lancia Pirozzi : 'Lo stimo' : ROMA 'Noi lavoriamo per unire, lo abbiamo fatto in Lombardia e lo vogliamo fare in tutta Italia. Speriamo che nelle prossime ore esca finalmente il nome del candidato per la Regione Lazio'. Sergio ...

Regione Lazio. Ciocchetti : è ora di scegliere candidato : “La telenovela sul candidato del centrodestra deve finire. Agli alleati chiedo di sbrigarsi, di fare una scelta, perche’ non si puo’ tergiversare all’infinito”. Cosi’, in... L'articolo Regione Lazio. Ciocchetti: è ora di scegliere candidato su Roma Daily News.

Roma - Pirozzi si ritira - anzi no : il video-scherzo del candidato alla presidenza della Regione Lazio : Non manca di certo il senso dell'ironia al sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, e candidato con una lista civica alla presidenza della Regione Lazio. Forse qualche suo avversario avrà tirato un ...

Regione Lazio : 9 progetti di arte contemporanea sui cammini : Roma, 12 gen. (askanews) 'Sono nove i progetti vincitori del bando arte sui cammini, nato per sostenere la progettazione, realizzazione e instalLazione di opere d'arte contemporanea lungo i cammini ...

Regione Lazio. Lombardi : stiamo lavorando bene : “Ieri a Piazzapulita – LA7, mi è stato chiesto cosa pensassi delle alleanze. Ho risposto che io con un partito che non solo ha introdotto la... L'articolo Regione Lazio. Lombardi: stiamo lavorando bene su Roma Daily News.