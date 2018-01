Rai | via libera ai palinsesti primaverili 2018 Ci saranno La Corrida | The Voice | Made in

Statali - dal Governo via libera al contratto. 'Una tantum da febbRaio - aumento di 85 euro da marzo' : C'è il via libera del Governo all'accordo sul contratto degli Statali . Il Cdm, secondo quanto apprende l'ANSA, ha detto sì all'intesa del 23 dicembre tra sindacati e Aran, l'Agenzia che tratta per la ...

Sabato 27 gennaio aprono le iscrizioni al TRail del Viandante : Il Trail del Viandante cambia format e location annunciando una quinta edizione che si preannuncia stellare. Invariata invece la passione organizzativa che da sempre contraddistingue i ragazzi del ...

Ambient Rain - un viaggio nell’Asia orientale : Ambient Rain è un documentario di viaggio della durata di sei minuti che mostra gli aspetti meno noto dell’Asia orientale. Filmato e montato da Rafa Zubiria (regista e visual artist di Madrid), Ambient Rain si concentra più sulle persone e sui volti degli asiatici, sulle loro storie, che non sui paesaggi o sugli itinerari turistici offerti dal continente. Le città immortalate nel corto sono: Hanoi, Hong Kong, Guilin, Yangshuo, Bangkok e ...

Ambient Rain - un viaggio nell’Asia orientale : Ambient Rain è un documentario di viaggio della durata di sei minuti che mostra gli aspetti meno noto dell’Asia orientale. Filmato e montato da Rafa Zubiria (regista e visual artist di Madrid), Ambient Rain si concentra più sulle persone e sui volti degli asiatici, sulle loro storie, che non sui paesaggi o sugli itinerari turistici offerti dal continente. Le città immortalate nel corto sono: Hanoi, Hong Kong, Guilin, Yangshuo, Bangkok e ...

Vittorio Emanuele III - le comunità ebRaiche scrivono a Franceschini e presidi : “Via nome del re da scuole e biblioteche” : “Via il nome di Vittorio Emanuele III dalle scuole e dalle biblioteche a lui intitolate”. A lanciare questo appello rivolto al ministero dei Beni Culturali e ai dirigenti scolastici è Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane. Il re, come noto, nel 1938 controfirmò le leggi razziali approvate dal regime fascista. E’ un’operazione non facile per i presidi che – pur condividendo il principio delle comunità ...

UN FANTASTICO VIA VAI/ Info streaming sul film su Rai Movie con Leonardo Pieraccioni (14 gennaio 2018) : Un FANTASTICO via vai, il film in pnda su Rai Movie oggi, domenica 14 gennaio 2018. Nel cast: Leonardo Pieraccioni che ha diretto la regia, Giorgio Panariello e Massimo Ceccherini(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 21:53:00 GMT)

Un fantastico via vai/ Trama e curiosità : sul film su Rai Movie con Leonardo Pieraccioni (14 gennaio 2018) : Un fantastico via vai, il film in pnda su Rai Movie oggi, domenica 14 gennaio 2018. Nel cast: Leonardo Pieraccioni che ha diretto la regia, Giorgio Panariello e Massimo Ceccherini(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 19:09:00 GMT)

Un fantastico via vai : si ride stasera con Pieraccioni su Rai Movie : ... Pieraccioni è un uomo che litiga con sua mogli e torna giovane andando a vivere con un gruppo di 20enni ricordando il film 'I laureati' Un fantastico via vai, film stasera in tv: streaming Cosa ...

UN FANTASTICO VIA VAI/ Su Rai Movie il film con Leonardo Pieraccioni (oggi - 14 gennaio 2018) : Un FANTASTICO via vai, il film in pnda su Rai Movie oggi, domenica 14 gennaio 2018. Nel cast: Leonardo Pieraccioni che ha diretto la regia, Giorgio Panariello e Massimo Ceccherini(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 09:40:00 GMT)

Una crociera irripetibile nel Mar dei CaRaibi : 11 notti - un viaggio alla scoperta di luoghi affascinanti [INFO] : 1/11 MSC Armonia. Credit: Ivan Sarfatti ...

A spasso nel bosco - questa sera su Rai Movie in viaggio con Robert Redford e Nick Nolte : Il programma può essere visto anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.raiplay.it . A spasso nel bosco: trama A spasso nel bosco racconta la storia dell'acclamato scrittore di viaggi ...

A febbRaio al via al Barone al corso di teatro per adulti a cura dell'attore Manuel Zicarelli : Dopo il successo del primo (dicembre 2017) terra' un altro corso di improvvisazione teatrale per adulti al Barone Rampante dal mese di febbraio 2018 Manuel Zicarelli, attore di teatro, cinema (La ...

Rai - da cda via libera al Contratto di Servizio : Il Consiglio di Amministrazione della Rai riunitosi oggi a Roma sotto la presidenza di Monica Maggioni e alla presenza del Direttore Generale Mario Orfeo ha approvato definitivamente il Contratto nazionale di Servizio che disciplinerà le attività del Gruppo nei prossimi 5 anni, fino al 2022. L’approvazione, propedeutica all’entrata in vigore, conclude un percorso iniziato lo scorso aprile con l’approvazione della ...

In viaggio in Vaticano - evento Rai 2018 : ROMA, 11 GEN - Non solo la Cappella Sistina con il Giudizio Universale di Michelangelo ispirato anche alla Divina Commedia. Sono diversi i luoghi del Vaticano che richiamano l'opera e la vita di Dante ...