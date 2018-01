Questo è un fatto e i fatti sono ostinati di Sergio Gentili | Lenin e l’Ottobre ’17 | una

La musicista Myrna Herzog accusa Alitalia : "Questo è ciò che ha fatto alla mia viola da gamba" : "Alitalia mi ha riconsegnato in queste condizioni la mia viola da gamba originale del 17esimo secolo, dopo avermi assicurato che sarebbe stata trasportata a mano sull'aereo e fuori dal mezzo. È stata selvaggiamente vandalizzata, sembra sia stata investita da un'auto".La denuncia è apparsa sul profilo Facebook di Myrna Herzog, musicista di fama internazionale e direttrice dell'Ensemble Phoenix. Herzog sostiene che la compagnia aerea ...

Tour de Ski Lenzerheide 2018 - Federico Pellegrino : “Ho fatto tanta fatica ma Questo podio fa ben sperare” : Secondo posto finale, dunque, per il nostro Federico Pellegrino che nulla ha potuto contro il ritmo di un Ustiugov in stato di grazia, nella sprint a tecnica libera della prima tappa del Tour de Ski a Lenzerheide (Svizzera). L’azzurro ha lottato come un leone ma poi è stato costretto ad alzare bandiera bianca dinnanzi al russo, ottenendo comunque un ottimo secondo posto in una condizione, come da lui stesso ammesso nel post gara, non al ...

Tavecchio : 'Niente Mondiale? Un fatto grave - per Questo mi sono dimesso' : Attraverso questo ennesimo investimento, Coverciano si conferma un Centro Tecnico all'avanguardia che tutto il mondo ci invidia'.

"Non mi sono mai fatto una canna - per Questo provo imbarazzo e quasi un senso di colpa" : "Fazio, tu ti sei mai fatto una canna di marijuana?": è così che Jovanotti, ospite alla puntata del 3 dicembre di "Che tempo che fa" per promuovere il suo ultimo album, dà inizio all'intervista all'interno del programma di Rai Tre, facendo una domanda secca al conduttore, che però non risponde. "Te lo domando perché io ho sempre avuto l'imbarazzo, il senso di colpa quasi, di non aver mai fumato la marijuana, ...

Ex Questore Pesaro e Rimini indagato : aveva fatto togliere multa al figlio 17enne : Rimini L'ex questore di Pesaro e vicario alla questura di Rimini, Antonio Lauriola, 59 anni originario di Taranto, è indagato dalla Procura della Repubblica per aver tentato di far togliere una multa ...

Rai - vi ricordate il conflitto di interessi? Neanche Questo Parlamento ha fatto la legge : In questa legislatura la maggioranza parlamentare non ha disciplinato il vecchio conflitto d’interessi, forse ritenendolo non prioritario. Nella prossima legislatura saranno diversi i temi legati alla televisione e alla comunicazione in generale che continueranno ad essere gestiti dal governo e dalle Autorità di Garanzia senza una chiara distinzione fra gli interessi pubblici e quelli privati. Vediamo alcuni importanti prossimi appuntamenti, sui ...

Zara - nei vestiti spuntano dei volantini : Ho fatto Questo abito e non mi hanno pagato : "Ho fatto io questo capo d'abbigliamento che stai comprando, ma non sono stato pagato per farlo": è questo il messaggio che alcuni clienti hanno trovato all'interno di diversi capi di Zara.L'episodio è accaduto a Istanbul ed è la denuncia di chi lavora per l'azienda senza vedersi riconosciuti i diritti minimi. Come riporta l'Associated Press, si tratterebbe dei dipendenti dell'agenzia ...