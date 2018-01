“Questo è un fatto e i fatti sono ostinati” di Sergio Gentili | Lenin e l’Ottobre ’17 | una

: @rodirossi ... e con la sola forza del pensiero hai fatto questo??????? - PrinceKastaDOr : @rodirossi ... e con la sola forza del pensiero hai fatto questo??????? - private_post : RT @Pat_Zago: A chi sta postando questo articolo dicendo che Tajani ha smantito il B. consiglio di leggerlo 2volte Tajani: è possibile sfo… - carstway : Ho fatto l’esame non so come sia andato ma in questo momento mi sento liberaaaa - MeryPavoni : @zeropregi Questo tweet arriva con due ore di ritardo, ho già fatto spesa da Giufà stamattina. Metto in lista. - trukke : @virginiaraggi Spero che noi che abitiamo in quelle zone non diventeremo ostaggi dei lavoro. E poi per dirla tutta… -

Leggi la notizia su oubliettemagazine

(Di venerdì 19 gennaio 2018) “La struttura politica dello stato zarista era autocratica e centralizzata, cioè la persona dello zar disponeva a piacimento di tutti i poteri in quanto, così dicono tutti gli autocrati, il potere lo aveva ricevuto direttamente da Dio. Non c’era la possibilità del popolo di essere rappresentato nelle istituzioni, per il sempliceche istituzioni rappresentative …